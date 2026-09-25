अजय देवगन की बढ़ी मुश्किलें, जुहू वाले बंगले पर BMC का बड़ा एक्शन; काम रोकने का थमाया नोटिस

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन के मुंबई स्थित जुहू बंगले को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. बृहन्मुंबई नगर निगम यानी BMC के के-वेस्ट वार्ड ने उनके बंगले पर चल रहे काम को तुरंत रोकने का नोटिस थमा दिया है. ये पूरा मामला जुहू की कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद बंगले पर प्रस्तावित सैलून और स्पा सेंटर खोलने से जुड़ा हुआ है. BMC का साफ कहना है कि इस रिहायशी प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह के कमर्शियल कामकाज को शुरू करने की मंजूरी नहीं दी गई थी. सोसाइटी की तरफ से शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने फौरन ये सख्त एक्शन लिया है.
लोकल कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने इस बंगले में हो रहे रिनोवेशन और कमर्शियल काम को लेकर BMC से लिखित शिकायत की थी. सोसाइटी का कहना था कि यहां नियम ताक पर रखकर काम शुरू करने की तैयारी चल रही है. इसके बाद बीएमसी के अधिकारियों ने प्रॉपर्टी के मालिकों से जरूरी कागजात और अनुमतियां दिखाने को कहा था. जब समय पर जरूरी दस्तावेज नहीं दिए जा सके तो नगर निगम ने स्टॉप-वर्क नोटिस जारी कर दिया. इस नोटिस के जवाब में देवगन परिवार ने सभी कागजात जमा करने के लिए बीएमसी से चार हफ्ते की मोहलत मांगी है.
लोकल पार्षद सुधा सिंह ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए सिचुएशन साफ की. सुधा सिंह ने बताया, ‘ये मामला के-वेस्ट वार्ड के बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है. पहली नजर में देखने पर एस-10 परिसर के कमर्शियल यूज के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई थी. जब कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से लिखित शिकायत मिली, तो बीएमसी ने प्रॉपर्टी मालिकों से जरूरी कागजात मांगे. तय समय में जरूरी परमिशन नहीं दिखाए जाने पर काम रोकने का नोटिस जारी किया गया’. पार्षद के इस बयान के बाद इलाके में हलचल काफी तेज हो गई है.
इस पूरे विवाद पर जब देवगन ग्रुप की चीफ लीगल एंड कम्प्लायंस ऑफिसर रुचि कनौजिया से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उनसे कोई बात नहीं हो सकी. हालांकि, देवगन खेमे से जुड़े सूत्रों ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. सूत्रों का कहना है, ‘परिसर के प्रस्तावित इस्तेमाल को लेकर संबंधित विभागों और अधिकारियों से सभी जरूरी मंजूरियां और कागजी अनुमतियां पहले ही नियमानुसार ली जा चुकी हैं’. देवगन कैंप का दावा है कि उन्होंने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है और वे तय समय सीमा में अपना पक्ष BMC के सामने मजबूती से रखेंगे.
ये पूरा विवाद जेवीपीडी स्कीम के एन एस रोड नंबर 11 पर स्थित प्लॉट एस-10 वाले 7,802 वर्ग फुट के आलीशान बंगले को लेकर है. हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि प्रॉपर्टी को किसी को किराए पर दिया जा रहा है. उनका असली विरोध इस बात पर है कि शांत रिहायशी इलाके में सैलून और स्पा जैसा कमर्शियल काम शुरू किया जा रहा है. सोसाइटी के लोगों का मानना है कि इससे इलाके के माहौल पर सीधा असर पड़ेगा और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दखल पैदा होगा.
सोसाइटी के लोगों ने सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा, भीड़ और ट्रैफिक को लेकर जताई है. लोकल रेजिडेंट्स का कहना है कि अगर यहां सैलून और स्पा खुलता है, तो ग्राहकों की गाड़ियां दिन भर यहां आती-जाती रहेंगी. इलाके की अंदरूनी सड़कें काफी संकरी हैं, जिससे गाड़ियों की भारी पार्किंग और जाम की समस्या खड़ी हो जाएगी. इसके साथ ही शोरगुल बढ़ने और बाहर से आने वाले अनजान लोगों की वजह से सुरक्षा को लेकर भी खतरा पैदा हो जाएगा. इसी वजह से सोसाइटी के लोग किसी भी कीमत पर यहां कमर्शियल गतिविधि शुरू नहीं होने देना चाहते हैं.