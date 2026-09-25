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अजय देवगन की बढ़ी मुश्किलें, जुहू वाले बंगले पर BMC का बड़ा एक्शन; काम रोकने का थमाया नोटिस

Ajay Devgn Juhu Bungalow BMC Notice: अजय देवगन के जुहू स्थित आलीशान बंगले पर बीएमसी ने काम रोकने का नोटिस भेजा है. रिहायशी इलाके में सैलून और स्पा खोलने की तैयारी से पड़ोसी भड़क गए. सोसाइटी की शिकायत पर हुई इस बड़ी कार्रवाई और देवगन कैंप के जवाब के पीछे क्या है असली सच्चाई, जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 25, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 06:06 AM IST
अजय देवगन की बढ़ी मुश्किलें, जुहू वाले बंगले पर BMC का बड़ा एक्शन; काम रोकने का थमाया नोटिस
Image Credit: अजय देवगन के बंगले पर BMC का एक्शन (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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