एक्शन और डायरेक्शन के बाद... अजय देवगन का नया मास्टरप्लान, जो बदलेगा फिल्मों और कंटेंट की दुनिया

Ajay Devgn Launches Lens Vault Studios: दशकों से हिंदी सिनेमा से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज करते आ रहे सुपरस्टार अजय देवगन ने अपने भतीजे प्रोड्यूसर दानिश देवगन के साथ मिलकर एक नया प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, जिसका नाम लेंस वॉल्ट स्टूडियोज (LVS) रखा गया है. इस स्टूडियो का मकसद फिल्मों, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स और इमर्सिव फॉर्मेट्स के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई और ओरिजिनल कंटेंट तैयार करना है.

इस स्टूडियो के चेयरमैन अजय देवगन होंगे और दानिश देवगन को फाउंडर और सीईओ की जिम्मेदारी दी गई है. अजय देवगन का कहना है कि LVS एक ऐसा क्रिएटिव इकोसिस्टम होगा, जहां पर नई कहानियों को तकनीक की मदद से निखारा जाएगा. यहां पर वीएफएक्स, एनीमेशन और एआई जैसे मॉर्डन टूल्स का इस्तेमाल होगा. उनका मानना है कि इस स्टूडियो से भारत के मीडिया इंडस्ट्री को एक नई पहचान मिलेगी और ग्लोबल लेवल पर भारतीय फिल्मों का नाम और भी चमकेगा.

भारत को ग्लोबल हब बनाने की प्लानिंग

अजय देवगन का साफ कहना है कि LVS का गोल सिर्फ फिल्में बनाना नहीं, बल्कि भारत को हाई लेवल प्रोडक्शंस और ओरिजिनल आईपी (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) का हब बनाना है. यहां नए क्रिएटर्स को टेक्नोलॉजी से सशक्त बनाया जाएगा. इस पहल से न सिर्फ भारतीय सिनेमा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दुनियाभर में भारतीय कहानियों की पहुंच भी बढ़ेगी. वहीं, दानिश ने बताया कि LVS में इनोवेशन और आईपी क्रिएशन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी.

SIIMA 2025 Winners: अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना की ‘पुष्पा 2’ पर जमकर हुई अवॉर्ड्स की बारिश, तो ‘कल्कि 2898 एडी’ भी बनी बेस्ट फिल्म

दानिश देवगन का विजन

दानिश देवगन का कहना है, 'हमारे लिए मौलिकता हमारी असली ताकत है और समझदारी हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा'. उन्होंने कहा कि LVS में लाइव-एक्शन फिल्मों से लेकर एनीमेशन और एआर/वीआर जैसी दुनिया पर काम किया जाएगा, ताकि ऐसी कहानियां बनाई जा सकें जो भावनाओं से जुड़ी हों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी असर छोड़ें. ये ऐलान तब किया गया जब कुछ महीने पहले अजय और दानिश ने मिलकर प्रिजमिक्स (Prismix) नाम की एआई कंपनी लॉन्च की थी.

अजय देवगन की हालिया फिल्म

इसके अलावा अजय देवगन की अपनी पुरानी प्रोडक्शन हाउस कंपनी देवगन फिल्म्स भी है, जो पहले से ही कई फिल्मों का निर्माण कर चुकी है. LVS के जरिए अब वे कंटेंट क्रिएशन के नए युग में कदम रखने जा रहे हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय देवगन आखिरी बार ‘सन ऑफ सरदार 2’ में नजर आए थे, जो 2012 में आई फिल्म 'सन ऑफ सरदार' का स्पिरिचुअल सीक्वल है. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और इसको मिक्स्ड रिव्यू मिले.