Singham Again: फिर से पुलिस वाले बनेंगे अजय देवगन, रोहित शेट्टी ने किया 'सिंघम 3' का किया ऐलान

Singham Again Film: रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की फिल्मों की बात आती है तो उनका फेवरेट किरदार फिल्मों में सिर्फ एक ही है और वो है पुलिस वाले का रोल. इस रोल को पर्दे पर वैसे तो कई सितारों ने उतारा है. लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म 'सिंघम' सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म है. इस फिल्म के कई पार्ट रिलीज हो चुके हैं. जिसकी सीरीज की शुरुआत साल 2011 में हुई थी और इसके अब तक तीन पार्ट रिलीज हो चुके हैं. वहीं अब इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. अजय देवगन और रोहित शेट्टी एक बार फिर से एक साथ नजर आएंगे और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि 'सिंघम' की अगली सीरीज होगी.

सिंघम अगेन का हुआ अनाउंसमेंट

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की फिल्म का ऐलान ट्वीट पर किया. ट्विटर पर लिखा- 'अजय देवगन रोहित शेट्टी सिंघम 2 के लिए फिर से साथ आए...बिग न्यूज...बेस्ट सक्सेफुल कॉम्बिनेशन एवर...भोला (Bholaa) फिल्म की शूटिंग से फ्री होते ही अजय देवगन इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे.'

AJAY DEVGN - ROHIT SHETTY REUNITE FOR ‘SINGHAM AGAIN’… BIGGG NEWS… One of the most successful combinations ever - #AjayDevgn and director #RohitShetty - collaborate once again… For #SinghamAgain [yes, that’s the title]… Will start once #Ajay is free from #Bholaa. pic.twitter.com/K1z2PrS2um

