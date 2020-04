Bollywood Celebs ने मुंबई पुलिस से कहा थैंक्स, ऐसा मिला जवाब कि सुनकर आप भी कहेंगे- 'फिल्मी है बॉस'

नई दिल्ली: जब पूरा देश लॉकडाउन के कारण घरों में कैद है हर जगह कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है तब इस कठिन समय में पुलिस दिल जान से हमारी पुलिस फोर्स पूरे दिल ओ जान से हमारी सुविधाओं और सुरक्षा के लिए काम कर रही है. ऐसे में जब बॉलीवुड सितारों ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को शुक्रिया कहा, तो मुंबई पुलिस ने भी बता दिया कि वह भी कुछ कम फिल्मी नहीं हैं. दरअसल इस संकट के दौर में माहौल को हल्का बनाकर रखने से पुलिस भी पीछे नहीं हट रही है. हाल ही में बॉलीवुड के स्टार्स ने मुंबई पुलिस को शुक्रिया कहा. इसके जवाब में पुलिस की तरफ से ट्विटर जो जवाब दिए गए अब वह जमकर वायरल हो रहे हैं. क्योंकि यहां 'आलिया भट्ट (Alia Bhatt)' और 'अजय देवगन (Ajay Devgn)' को 'सिंघम' और 'राजी' कहकर ही जवाब दिए गए हैं. वहीं दूसरे सितारों के लिए भी मजेदार रिप्लाई से मुंबई पुलिस ने लोगों का दिल जीत लिया है.

Dear ‘Singham’, Just doing what ‘Khakee’ is supposed to do to ensure that things return to how they were - ‘Once upon a time in Mumbai’! #TakingOnCorona https://t.co/iZzJNK6mPs

Just taking the ‘ACP Jai Dixit’ route to ensure that the city gets back to normalcy soon - that too, with a ‘Dhoom’!

All Mumbaikars need to do is not make ‘Dus Bahaane’ about going out unnecessarily! https://t.co/USkaUrnbCE

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 9, 2020