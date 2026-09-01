'सभी रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं...' अजय देवगन ने शेयर किया RSS प्रमुख का संदेश, वायरल हुआ पोस्ट

बॉलीवुड के 'सिंघम' यानी अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने RSS प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के विचारों का समर्थन करते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. इसके साथ ही अजय देवगन अपने नए शो 'क्राइम पेट्रोल' को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं.
मोहन भागवत के विचारों के मुरीद हुए अजय देवगन
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजय देवगन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के विचारों पर अपनी सहमति जताई है. एक्टर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर RSS के 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' इवेंट की एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक नोट लिखकर मोहन भागवत के हिंदुत्व और समानता वाले संदेश को सही ठहराया.
हिंदू परंपरा और हर इंसान की गरिमा
अजय देवगन ने मोहन भागवत के बयान को कोट करते हुए लिखा कि अगर आप खुद को हिंदू कहना चाहते हैं तो आपको यह मानना होगा कि सभी रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं. इसके साथ ही हर इंसान की गरिमा का सम्मान करना ही सच्चा हिंदुत्व है. अजय देवगन का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
Dr. Mohan Bhagwat, on what the Hindu tradition asks of a Hindu: "If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same goal and that every human has dignity." #UniversalOneness #RSSinUSA @uni1ness @Aheadforum1 pic.twitter.com/oymjhGzJXV
— Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 31, 2026
न्यूयॉर्क में जुटा था 6 हजार लोगों का जनसैलाब
IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्यक्रम 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था. 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' नाम के इस इवेंट में हिंदू-अमेरिकी समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम को 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम' ने आयोजित किया था, जिसे 250 से ज्यादा हिंदू-अमेरिकी संगठनों का समर्थन मिला था. इस खास मौके पर डॉ. मोहन भागवत ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की थी.
इस वैश्विक सम्मेलन में लगभग 6,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था. मोहन भागवत ने अपने संबोधन में 'विविधता में एकता' पर जोर दिया था. उन्होंने कहा कि विविधता असल में हमारी गहरी आत्मीयता का ही एक रूप है. इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं और धर्मगुरुओं की मौजूदगी में 'वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी' का आह्वान किया गया.
अब 'क्राइम पेट्रोल' में दिखेगा अजय का नया अंदाज
एक तरफ जहां अजय देवगन अपने इस वैचारिक पोस्ट के लिए चर्चा में हैं, वहीं दूसरी तरफ वो छोटे पर्दे पर बड़ा धमाका करने जा रहे हैं. अजय देवगन लोकप्रिय शो 'क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन 'क्राइम पेट्रोल - क्राइम का करंट' को होस्ट कर रहे हैं. इस शो को लेकर फैंस के बीच काफी ज्यादा उत्सुकता देखी गई.
अपने इस नए शो के बारे में बात करते हुए अजय देवगन ने कहा कि इस शो की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी कहानियां असली अपराधों से प्रेरित होती हैं. यह कहानियां दर्शकों को जागरूक करने का काम करती हैं. उन्होंने कहा कि क्राइम पेट्रोल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह लोगों की आंखें खोलने वाला शो है. यह हर उम्र के दर्शकों को सतर्क रहने और किसी पर भी अंधा भरोसा न करने की सीख देता है.
(इनपुट आईएएनएस से भी)