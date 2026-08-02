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'सिंघम' अब टीवी पर खोलेगा जुर्म की फाइलें! अजय देवगन टीवी की दुनिया में छाने को तैयार, क्या बनेंगे क्राइम शो के होस्ट?

Ajay Devgn Show: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. अब अक्षय कुमार की तरह ही अजय भी टीवी पर नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं. खबर है कि एक्टर जल्द ही टीवी के एक क्राइम-बेस्ड शो को होस्ट करते नजर आएंगे, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 02, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:02 PM IST
'सिंघम' अब टीवी पर खोलेगा जुर्म की फाइलें! अजय देवगन टीवी की दुनिया में छाने को तैयार, क्या बनेंगे क्राइम शो के होस्ट?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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