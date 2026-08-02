'सिंघम' अब टीवी पर खोलेगा जुर्म की फाइलें! अजय देवगन टीवी की दुनिया में छाने को तैयार, क्या बनेंगे क्राइम शो के होस्ट?

Ajay Devgn TV Show: एक्शन, दमदार डायलॉग और 'सिंघम' वाले अंदाज के बाद अब बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन टीवी पर नया दांव खेलने जा रहे हैं. एक्टर पिछले 3 दशकों से बड़े पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. अब एक्टर एक नए दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं.
खबरों के मुताबिक, एक्टर अजय देवगन जल्द ही टेलीविजन पर एक क्राइम-बेस्ड शो होस्ट करते नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. अजय देवगन पिछले तीन दशकों से बड़े पर्दे पर एक्शन, रोमांस और कॉमेडी के जरिए दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. हाल ही में आई उनकी फिल्म 'धमाल 4' की सफलता के बाद अब वे टीवी पर एक क्राइम-बेस्ड रियलिटी शो होस्ट करने के लिए तैयार हैं.
दरअसल, जूम/टेली टॉक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अजय देवगन एक टीवी क्राइम शो होस्ट करते नजर आ सकते हैं. यह शो टीवी चैनल सोनी पर प्रसारित किया जाएगा. फिलहाल मेकर्स एक्टर से बातचीत कर रहे हैं. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एक्टर जल्द ही इस प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि यह शो सच्ची घटनाओं से प्रेरित अपराध की कहानियों पर आधारित होगा. शो में सस्पेंस और थ्रिलर का तड़का काफी दमदार होगा. हालांकि, अभी तक शो के नाम और फॉर्मेट की जानकारी सामने नहीं आई है.
अमिताभ बच्चन, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे दिग्गजों के बाद अब अजय देवगन भी छोटे पर्दे पर अपनी धाक जमाने आ रहे हैं. यह बढ़ता ट्रेंड दिखाता है कि बॉलीवुड अब केवल बड़े पर्दे तक सीमित नहीं है. बता दें कि इस साल ऐसी भी चर्चाएं थीं कि एक्टर अजय ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार के रियलिटी शो 'द 50' को होस्ट करेंगे. सोशल मीडिया पर उस समय यह खबर काफी तेजी से ट्रेंड हुई थी, क्योंकि एक्टर शो के एक प्रमोशनल वीडियो में नजर आए थे. हालांकि, बाद में उन्होंने इस शो को होस्ट नहीं किया था.
अजय देवगन की 'धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड ₹219.07 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है. यह आंकड़ा न केवल फिल्म की सफलता, बल्कि दर्शकों के बीच उनकी जबरदस्त लोकप्रियता का भी सबूत है. इस फिल्म में अजय के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी नजर आए थे. फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले थे.