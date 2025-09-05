 AJEY का ट्रेलर हुआ आउट, देखें स्पिरिचुअल लीडर से सीएम बनने तक का अनोखा सफर!
AJEY का ट्रेलर हुआ आउट, देखें स्पिरिचुअल लीडर से सीएम बनने तक का अनोखा सफर!

AJEY Trailer Out: ‘अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ का ट्रेलर कल शाम आउट हो चुका है. इस फिल्म में स्पिरिचुअल लीडर से लेकर सीएम बनने तक योगी आदित्यनाथ की जर्नी को दर्शाती है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:51 AM IST
फिल्म ‘AJEY: The Untold Story of a Yogi’ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है. जिसमें इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि कैसे एक गरीब घर का जवान लड़का धर्म की राह पर निकल कर पहले मॉन्क और फिर सीएम की कुर्सी पर बैठता है. वहीं इस फिल्म की कहानी की इंस्पिरेशन शांतनु गुप्ता की नोवल ‘The Monk Who Became Chief Minister’ से ली गई है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फिल्म की दमदार कास्ट
फिल्म ‘अजय’ में मुख्य भूमिका में एक्टर परेश रावल, अनंतविजय जोशी, दिनेश लाल यादव और अजय मेंगी जैसे एक्टर नजर आएंगे. इन मंझे हुए कलाकारों की एक्टिंग से इस फिल्म में जबरदस्त सिनेमा देखने को मिल सकता है. वहीं इस फिल्म का ट्रेलर कल आउट हो चुका है 2 मिनट 20 सेकंड के इस ट्रेलर से आप इस कहानी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं. 

 

यह भी पढ़ें: इंडियन कॉमेडियन वीर दास ने रचा इतिहास, न्यूयॉर्क के इस पॉपुलर थिएटर में रेजीडेंसी पाने वाले बने पहले भारतीय

 

‘अजय’
फिल्म ‘अजय’ के ट्रेलर की शुरुआत गड़वाल शहर की कुछ तस्वीरों से की जाती है जिसके बाद फैमिली और फ्रेंडशिप से जुड़ी कुछ शॉट्स को दिखाया जाता है, जो धीरे-धीरे संन्यास से लेकर एक पावरफुल पॉलिटिशियन की ओर बढ़ता चला जाता है.  सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइफ से इंस्पायर्ड ये फिल्म डायरेक्टर रवींद्र गौतम और बैनर सम्राट सिनेमैटिक द्वारा तैयार किया गया है. वहीं ये फिल्म थिएटर में 19 सितंबर को रिलीज होगी. 

