देर रात अजित कुमार से मिलने पहुंचे तमिलनाडु के CM विजय, एक्टर को लगाया गले, तृषा कृष्णन भी दिखीं साथ, VIDEO वायरल

CM Vijay Visit Ajith Kumar Home: तमिल एक्टर अजित कुमार इस समय गहरे दुख से गुजर रहे हैं. उनकी मां मोहिनी मणि का 30 मई को 85 साल की उम्र में निधन हो गया. जानकारी के मुताबिक, वे लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी हेल्थ की परेशानियों का सामना कर रही थीं. उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली. मां के निधन की खबर सामने आते ही फिल्म जगत और उनके फैंस के बीच शोक की लहर फैल गई. कई कलाकारों और करीबी लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अजित कुमार और उनके परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं जाहिर की.

मां के निधन के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय, अजित कुमार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विजय अपनी कार से उतरते हुए नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए फूलों की माला भी दिखाई दे रही है. खास बात ये रही कि उनके साथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी नजर आईं. दोनों ने अजित कुमार और उनके परिवार के लिए संवेदना जाहिर की. उनके वहां पहुंचने की खबर और वीडियो को फैंस लगातार शेयर कर रहे हैं.

वीडियो में दिखी खास मुलाकात

वायरल वीडियो में एक बेहद इमोशनल पल देखने को मिला. वीडियो में नजर आता है कि विजय के पहुंचते ही अजित कुमार बाहर आते हैं और उन्हें गले लगाकर अपना दुख साझा करते हैं. इसके बाद अजित कुमार एक्ट्रेस तृषा कृष्णन से भी मुलाकात करते हैं. ये पूरा सीन कैमरे में कैद हो गया, जिसने फैंस को भी इमोशनल कर दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कमेंट सेक्शन में लोग मोहिनी मणि को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं, कई यूजर्स अजित कुमार को इस मुश्किल समय में मजबूत बने रहने की हिम्मत भी दे रहे हैं.

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दुबई से तुरंत चेन्नई लौटे अजित

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहिनी मणि के निधन के समय उनके बेटे अजित कुमार दुबई में मौजूद थे, जिसके बाद वे अपना सारा काम बीच में छोड़कर तुरंत चेन्नई के लिए रवाना होने का फैसला किया. बताया जा रहा है कि मोहिनी मणि का अंतिम संस्कार 31 मई को चेन्नई के पलावक्कम स्थित उनके आवास पर किया जाएगा. इस दौरान परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और करीबी लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बढ़ती उम्र और लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को उनके निधन की वजह माना जा रहा है.

अभिनेता के साथ रेसर भी हैं अजित कुमार

अजित कुमार सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार ही नहीं, बल्कि मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया का भी बड़ा नाम हैं. वे एक प्रोफेशनल कार रेसर हैं, जो कई नेशनल और इंटरनेशनल रेसिंग कॉम्पिटिशन में अपना टैलेंट दिखा चुके हैं. उन्होंने 1990 में फिल्म ‘एन वीडू एन कनवर’ से इंडस्ट्री में कदम रखा था. इसके बाद ‘अमरावती’, ‘आसाई’, ‘बिल्ला’, ‘वीरम’ और ‘विश्वासम’ जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. आज वे तमिल सिनेमा के सबसे पसंदीदा और हिट सितारों में गिने जाते हैं, जिनकी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं.

तृषा और विजय के रिश्तों की चर्चा

तृषा कृष्णन और विजय की दोस्ती को इंडस्ट्री में काफी पुराना और खास माना जाता है. दोनों सितारे कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है. हाल के दिनों में दोनों एक शादी समारोह में साथ नजर आए थे, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे. इतना ही नहीं, विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भी तृषा कृष्णन की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा था. उस दौरान दोनों को लेकर खूब चर्चाएं हुई थीं और फैंस के बीच उनकी दोस्ती एक बार फिर सुर्खियों में आ गई थी.