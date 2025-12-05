Advertisement
Akhanda 2 की रिलीज पर रोक, दूसरी बार पोस्टपोन्ड हुई फिल्म! टिकटों की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी कोर्ट ने दी…

Akhanda 2: एक्टर बाल नंदमुरी कृष्णा स्टारर फिल्म ‘अखंड 2’ का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और अब जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. वहीं फिल्म की टीम ने टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला देते हुए मंजूरी दे दी है. लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी है. आइए जानते हैं

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:53 AM IST
Akhanda 2: बाल नंदमुरी कृष्णा की मच अवेटेड फिल्म ‘अखंड 2’ की रिलीज डेट पर फिर से रोक लग गई है, जो कि इस साल दूसरी बार हुआ है. मेकर्स इस फिल्म को पहले सितंबर माह में रिलीज करना चाहते थे, मगर बाद में इसकी डेट बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दी गई. लेकिन फिल्म रिलीज से एक दिन पहले ही इसके पोस्टपोन्ड होने की खबर से फैंस के बीच काफी निराशा देखी जा रही है. वहीं लोग अब भी ‘अखंड 2’ के लिए एक्साइटेड हैं वो टिकटों की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं. 

 

क्यों लगाई गई फिल्म पर रोक
दरअसल फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले ही इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड की अपील पर मद्रास उच्च न्यायालय फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि रोक लंबे से चल रहे पुराने केस के चलते लगाई गई है, जिसमें इरोस मीडिया ने जीत हासिल की थी. खबरों के मुताबिक इरोस की जीत के बाद उन्हें 28 करोड़ रुपए और 14% ब्याज का हकदार बनाया गया था, जिसके चलते अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक तय राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक फिल्म को किसी भी प्लेटफार्म और थिएटर में रिलीज नहीं की जाएगी. 

फिल्म की टिकटों में बढ़ोत्तरी
फिल्म ‘अखंड 2’ की टीम ने कोर्ट से फिल्म रिलीज होने से पहले 10 दिन के लिए टिकटों में बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसमें तेलंगाना सरकार ने रिलीज से एक दिन पहले या वीकेंड पर 3 दिन तक टिकट के प्राइस को बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर लिया है. वहीं अंद्रा प्रदेश राज्य ने 10 दिन तक टिकट वृद्धि की की परमिशन दी है.

नए टिकटों की कीमत
बाल नंदमुरी कृष्णा स्टारर इस अवेटेड फिल्म की टिकटें अब अपनी आम कीमत से बढ़ाकर 600 रुपए हो गई है जबकि फिल्म की नियमित स्क्रीनिंग में बढ़ोत्तरी हुई है. सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर में 227 रुपए Gst के साथ और मल्टीप्लेक्स 395 रुपए हैं, जिसमें 100 रुपए की Gst को बढ़ाया गया है. वहीं खबरों की मानें तो हफ्ते के आखिर में फिल्म की टिकट के प्राइस कम हो जाएंगे. 

टिकट की कीमत बढ़ाने पर सरकार की शर्त 
सरकार ने फिल्म ‘अखंड 2’ की टिकटों की कीमतें बढ़ाने से पहले मेकर्स के सामने एक शर्त रखी थी. उच्च न्यायालय ने कहा कि बढ़ाई गई कीमतों से जो फायदा या पैसा कलेक्ट किया जाएगा उसका 20% मूवी ‘आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन’ को देना होगा. कोर्ट ने ये शर्त इसलिए रखी ताकि हफ्ते के अंत में फिल्म के कलाकारों और एक्टर्स को भी कुछ लाभ हो सके.

