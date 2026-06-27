/9 साल बाद टूटा गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का रिश्ता, Lock Upp 2 में एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा; कहा-एक साल से अलग

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुका है. इस बार शो को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं. शो के नए सीजन में टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं.
शो के पहले ही एपिसोड में आकांक्षा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा खुलासा किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. आकांक्षा ने बताया कि वह और उनके पति गौरव खन्ना अब अलग होने जा रहे हैं.
शो के दौरान आकांक्षा ने कहा कि वह और गौरव पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने इस बात को पब्लिक नहीं किया था. उन्होंने बताया कि दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया है और इस बारे में पिछले एक साल से बातचीत चल रही थी.
आकांक्षा के इस खुलासे को सुनकर शो की होस्ट फराह खान भी हैरान रह गईं. उनके चेहरे पर साफ तौर पर आश्चर्य देखा जा सकता था. आकांक्षा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई है.
आकांक्षा चमोला ने साफ किया कि उनके और गौरव खन्ना के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है. उन्होंने कहा कि दोनों के रिश्ते में कोई मनमुटाव नहीं है और आज भी वे एक-दूसरे से बात करते हैं. हालांकि, समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवनसाथी के रूप में एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं. आकांक्षा ने कहा, 'मेरे और गौरव के बीच कुछ भी गलत नहीं है. हम आज भी बात करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए सही पार्टनर नहीं हैं, क्योंकि जिंदगी से हमारी उम्मीदें और चाहतें अलग हैं.'
उन्होंने आगे बताया कि उनके परिवारों ने भी उन्हें कुछ समय अलग रहने की सलाह दी थी, ताकि वे दूरी के जरिए एक-दूसरे की अहमियत को बेहतर तरीके से समझ सकें.
आकांक्षा चमोला ने बताया कि उनकी मैरिड लाइफ में समस्याएं उस टाइम से शुरू हुई थीं, जब गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' का हिस्सा बने थे. उन्होंने कहा, 'यह सब बिग बॉस 19 के समय से चल रहा है. मेरे और गौरव के परिवार वालों ने हमें कुछ समय अलग रहने की सलाह दी थी. कई बार दूरी से एक-दूसरे की अहमियत का एहसास होता है.'
आकांक्षा ने आगे कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि वे और गौरव फिर से साथ आ जाएंगे, क्योंकि दोनों अब भी एक-दूसरे से बात करते हैं. सोशल मीडिया पर साथ नजर आते हैं और पब्लिक जगहों पर भी एक-दूसरे का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा, 'सबको लगता था कि क्योंकि हम बात करते हैं, सोशल मीडिया पर साथ दिखते हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम दोबारा साथ आ जाएंगे। लेकिन अब हमें वह कपल वाली फीलिंग नहीं आती.'