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'प्यार है तो बेवफाई डील ब्रेकर नहीं...', राम कपूर के बयान पर भड़कीं आकांक्षा चमोला, बोलीं- 'धोखा कोई एक्सीडेंट नहीं'

Lockup Season 2: इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' स्ट्रीम हो रहा है. वहीं शो के शुरुआती एपिसोड में ही माहौल उस समय गरमा गया, जब शादी और बेवफाई पर राम कपूर ने अपनी बात रखी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 30, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:10 PM IST
'प्यार है तो बेवफाई डील ब्रेकर नहीं...', राम कपूर के बयान पर भड़कीं आकांक्षा चमोला, बोलीं- 'धोखा कोई एक्सीडेंट नहीं'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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