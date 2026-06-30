'प्यार है तो बेवफाई डील ब्रेकर नहीं...', राम कपूर के बयान पर भड़कीं आकांक्षा चमोला, बोलीं- 'धोखा कोई एक्सीडेंट नहीं'

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इस बार शो में कई नए और फेमस चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में काफी लंबा समय बिताया है. लेकिन इस बार शो में ऐसा मुद्दा उठा, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. शो के दौरान शादी, प्यार और बेवफाई को लेकर हुई बातचीत अचानक सुर्खियों में आ गई.
टीवी एक्टर राम कपूर ने रिश्तों पर अपनी राय रखी, लेकिन उनकी बात से हर कोई सहमत नजर नहीं आया. शो की कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला ने तुरंत उनकी बात का विरोध किया और दोनों की सोच को लेकर इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई.
दरअसल ये बात तब शुरू हुई, जब कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने राम कपूर से पूछा कि अगर उनकी पार्टनर उन्हें धोखा दे, तो क्या वो नया रिश्ता तलाशेंगे? इस पर राम कपूर ने कहा कि अगर दो लोगों के बीच सच्चा प्यार है, तो बेवफाई हमेशा रिश्ता खत्म करने की वजह नहीं बनती.
राम कपूर ने अपनी राय रखते हुए आगे कहा, 'शादी एक लंबा सफर है, जहां अच्छे और बुरे दोनों दौर आते हैं. ऐसे में अगर किसी से एक बार गलती हो जाए और उसे अपनी भूल का एहसास हो, तो रिश्ते को दूसरा मौका दिया जा सकता है.' सीनियर एक्टर राम कपूर की इस बात से घर में मौजूद कई कंटेस्टेंट सहमत नजर नहीं आए, जिसमें से एक आकांक्षा चमोला भी थीं.
राम कपूर की बात पूरी होने से पहले ही आकांक्षा चमोला ने अपनी राय रखना शुरू कर दिया और कहा कि फिजिकल रिलेशन को 'गलती' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा फैसला कोई अनजाने में नहीं लेता. उनके मुताबिक, धोखा सोच-समझकर दिया जाता है, इसलिए उसे सिर्फ एक भूल कहकर नजरअंदाज करना सही नहीं है. आकांक्षा की इस बात के बाद शो में माहौल और गर्म हो गया.
'लॉकअप 2' का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोगों ने राम कपूर के बयान को गलत बताया कहा कि इससे रिश्तों को लेकर गलत मैसेज जाता है. वहीं कुछ यूजर्स ने उनका सपोर्ट भी किया और कहा कि हर शादी और हर रिश्ता अलग होता है, इसलिए हर मामले को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता.
फिलहाल, राम कपूर और आकांक्षा चमोला के इस विवाद ने 'लॉक अप: सच या सजा' को चर्चा का बड़ा विषय बना दिया है. शो का ये एपिसोड सिर्फ एंटरटेमेंट तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि रिश्तों, भरोसे और बेवफाई जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर नई बहस भी छेड़ दी. अब सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है.