स्टार किड्स से आगे निकले नए टैलेंट! OTT पर छाए ये चेहरे, 2026 में आकाश मखीजा से समारा तिजोरी तक इन कलाकारों ने मचाई धूम

Actors Who Become OTT Star: साल 2026 का आधा साल खत्म हो गया है. इस साल अब तक कई वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हुईं. इनमें कुछ हिट रहीं तो कुछ फ्लॉप. लेकिन आज हम आपको फिल्मों या सीरीज के बारे में नहीं. बल्कि, उन एक्टर्स के बारे में बताएंगे. जो OTT की दुनिया में डेब्यू कर स्टार बन गया. इन्होने अपनी एक्टिंग की ऐसी छाप छोड़ी की स्टार किड्स से ज्यादा सुर्खियों में छा गए.
इन नए चेहरों ने अपने बेहतरीन एक्टिंग के दम पर ना सिर्फ दर्शकों का दिल जीता. साथ ही उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने न सिर्फ उन्हें नई पहचान दिलाई, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि आने वाले टाइम में स्टार किड्स को पछाड़कर वो बड़े सितारे बन सकते हैं.
इस दौर में जब फिल्मों में बड़े स्टार्स को विलेन के तौर पर कास्ट किया जा रहा है. इसी बीच स्ट्रीमिंग की दुनिया इसके उलट चल रही है. इस साल भारतीय OTT पर कुछ सबसे यादगार विलेन के रोल नए या कम जाने-पहचाने एक्टर्स ने निभाए. इसमें इस साल प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई सीरीज 'राख' है. इसमें आकाश मखीजा और रमनदीप यादव ने दो अलग-अलग तरह के खतरनाक सीरियल किलर के रोल निभाए. 1970 के दशक के रंगा-बिल्ला केस से प्रेरित इस शो में बुराई के दो रूप दिखाए गए और इन दोनों युवा एक्टर्स ने उन्हें बेहतरीन ढंग से निभाया. इस सीरीज में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया. इन्होने अपनी एक्टिंग की गहरी छाप छोड़ी. यहां तक एक इंटरव्यू में आकाश बताया था कि उनके इस किरदार से उनकी रियल लाइफ वाइफ तक डरने लगी थीं.
इसी साल जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई सीरीज से प्रसन्ना बिष्ट ने अलग पहचान बना ली. एक्ट्रेस मैरिटल रेप पर आधारित सीरीज 'चिरैया' में पीड़ित महिला का रोल निभाया था. इस सीरीज रिलीज के साथ ही देशभर एक फिर मैरिटल रेप पर चर्चा छेड़ दी थी. काफी समय तक ये टॉप ट्रेंडिंग में बनी रही. इसके बाद एक्ट्रेस अभी हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' में नजर आई.हालांकि, 'चिरैया' में उनके काम की खूब तारीफ हुई.
इस साल की शुरुआत में नेटफ्लिक्स पर सैफ अली खान की 'कर्तव्य' रिलीज हुई. लेकिन इस फिल्म की रिलीज के बाद, सैफ से ज्यादा युद्धवीर अहलावत की एक्टिंग की तारीफ हुई. इसमें उन्होंने एक ऐसे टीनएजर हत्यारे का रोल निभाया, जो लोगों से भाग रहा था. इस बेबसी और अकेलेपन को एक बहुत अनुभवी एक्टर जैसी समझदारी के साथ दिखाकर युद्धवीर ने दर्शकों का दिल जीत लिया. हालांकि, बाद में मासूम चेहरे वाले इस एक्टर ने बताया कि वह असल में 13 नहीं, बल्कि 31 साल के हैं.
भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' को इस साल प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया. इस सीरीज को भी खूब सराहा गया. इस सीरीज में काले रंग का एक अलग पहलू दिखाया गया था, हालांकि, वह समाज की वजह से बना था. थ्रिलर में एक कातिल के तौर पर समारा तिजोरी की शानदार परफॉर्मेंस ने न सिर्फ उनकी तारीफ़ करवाई, बल्कि दर्शकों को यह भी भरोसा दिलाया कि युवा महिला एक्टर्स अपने करियर की शुरुआती स्टेज पर ही लीक से हटकर रास्ते चुनने को तैयार हैं. नेटफ्लिक्स की 'ग्लोरी' में कश्मीरा परदेशी का किरदार भी इसी सोच को आगे बढ़ाता हुआ लगा, क्योंकि उन्होंने एक हाउसवाइफ़ से क्रिमिनल किंगपिन बनी महिला का रोल बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाया.
मैरिटल रेप, पितृसत्ता पर बनी सीरीज 'चिरैया' से ही एक और स्टार ने डेब्यू किया था. वो कलाकार है, सिद्धार्थ शॉ. इस सीरीज में वो लीड रोल में नजर आए थे. इसमें सिद्धार्थ के काम के लिए काफी तारीफ हुई. बता दें कि इसमें 'अरुण' का किरदार ऐसा दिखाया गया था कि एक अच्छा लड़का भी इस जुर्म को अंजाम दे सकता है.