त्रिशूल-डमरू, गले में माला पहने नजर आया 65 साल का हैंडसम हंक, 2 मिनट 42 सेकंड के ट्रेलर में दिखा धांसू अवतार, वीडियो देख फैंस के उड़े होश

Akhanda 2 Trailer Out: आखिरकार फिल्म निर्माताओं ने नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर फिल्म 'अखंडा 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. अखंडा 2 का बोयापति श्रीनू ने निर्देशन किया है. ट्रेलर के साथ ही नंदामुरी के किरदार की पहली झलक भी फैंस के लिए सामने आ गई है , जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए एक्टर का जबरदस्त अवतार देखने को मिल रहा है. इस अवतार को देख फैंस काफी हैरान रह गए.

2 मिनट 42 सेकंड का ट्रेलर

'अखंडा' की सक्सेस के बाद फैंस इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब आखिरकार इस फिल्म के सीक्वल की पहली झलक फैंस के सामने आ गई है और यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. 2 मिनट 42 सेकंड के इस फिल्म के ट्रेलर ने सबका दिल जीत लिया है. ट्रेलर की शुरुआत भारत के बाहर और अंदर, देश की आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नष्ट करने की कोशिश कर रही दुष्ट शक्तियों के एक समूह से होती है. इसके बाद एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण का परिचय होता है, जो फिल्म में हिंदू धर्म के रक्षक अखंडा के किरदार में नजर आ रहे हैं.

धांसू है फिल्म की कहानी

इस फिल्म के सीक्वल में वह आधी पिनिसेट्टी से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक रहस्यवादी और जादुई रूप से शक्तिशाली व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जो एक राक्षसी कंकाल को बुलाने में सक्षम है. नंदमुरी बालकृष्ण के धमाकेदार दृश्य ट्रेलर में सभी का ध्यान खींच रहे हैं. फिल्म का निर्माण राम अचंता, गोपी अचंता और ईशान सक्सेना द्वाला 14 रील्स प्लस और आईवीवाई एंटरटेनमेंट के तहत संयुक्त रूप से किया गया है.

राजनीति में भी एक्टिव है एक्टर

बता दें कि नंदमुरी बालकृष्ण तेलुगु सिनेमा के फेमस एक्टर और निर्माता हैं. इसी के साथ वे राजनीतिज्ञ भी हैं. उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनके पिता एन. टी. रामाराव, एक महान एक्टर और आंध्र प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे थे. वे एन.टी. रामाराव जूनियर के चाचा हैं.