/5 फ्लॉप फिल्मों के बाद चमकी किस्मत! बेटे अखिल की छठी फिल्म की सक्सेस पर फूट-फूटकर रोए सुपरस्टार नागार्जुन, VIDEO देख फैंस भी हुए इमोशनल

साउथ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार नागार्जुन के दो बेटे हैं. उनके बड़े बेटे नागा चैतन्य ने अपने फिल्मी सफर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और वे एक सक्सेसफुल एक्टर हैं. वहीं, उनके दूसरे बेटे अखिल अक्किनेनी भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. अखिल ने अपने करियर में काफी मेहनत की, लेकिन पिछले एक दशक में उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई थी. हालांकि, अब उनकी किस्मत बदल चुकी है. अखिल की नई फिल्म ‘लेनिन’ सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर रही है और हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है.
‘लेनिन’ की इसी सक्सेस के बाद अखिल अक्किनेनी ने अपने पिता नागार्जुन के साथ मिलकर जश्न मनाया. इस सेलिब्रेशन का एक बेहद इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में पिता और बेटे के बीच का खास और मजबूत रिश्ता साफ देखा जा सकता है. जैसे ही अखिल अपने पिता के सामने आते हैं, वे इमोशनल हो जाते हैं और घुटनों के बल बैठकर अपने पिता के पैर छूते हैं और फिर उन्हें गले लगा लेते हैं. नागार्जुन भी तुरंत अपने बेटे को ऊपर उठाकर गले से लगा लेते हैं.
वायरल वीडियो में दोनों काफी देर तक एक-दूसरे को गले लगाए रखते हैं. इस दौरान अखिल अपने आंसू नहीं रोक पाते और पिता के कंधे पर सिर रखकर रोने लगते हैं. इस जादू की झप्पी में अखिल का सालों का संघर्ष, लंबा इंतजार और उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखाई दे रही थी. ये सिर्फ एक नॉर्मल मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक बेटे की अपने पिता के लिए श्रद्धा और खुशी के आंसुओं का सैलाब था. सोशल मीडिया पर फैंस अखिल के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया.
अखिल ने अपनी इस नई फिल्म ‘लेनिन’ की सक्सेस का जश्न केक काटकर मनाया. इस खास मौके पर वे पूरी तरह अपने पिता के रंग में रंगे नजर आए और उन्होंने नागार्जुन के लिए अपना गहरा प्यार और सम्मान जाहिर किया. 32 साल के अखिल ने साल 2015 में फिल्म ‘अखिल’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. तब से लेकर अब तक उनके करियर का ग्राफ काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. इतने सालों में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म ‘मोस्ट एलिजिबल बैचलर’ (2021) बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो पाई थी.
अब 10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म ‘लेनिन’ ने अखिल के करियर को एक नया जीवन दे दिया है. इस फिल्म को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है और फिल्म क्रिटिक्स ने भी इसकी कहानी और अखिल की एक्टिंग को खूब सराहा है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार परफॉर्म करने में कामयाब रही है. इस ब्लॉकबस्टर कामयाबी ने अखिल को फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान दी है, जिसका इंतजार वे और उनका पूरा परिवार पिछले कई सालों से बड़ी बेसब्री से कर रहा था, जो अब खत्म हो चुका है.
अखिल अक्किनेनी का अब तक का फिल्मी सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है. उनकी पहली फिल्म ‘अखिल’ के फ्लॉप होने के बाद ‘हेलो’, ‘मिस्टर मजनू’ और ‘एजेंट’ जैसी फिल्में भी लोगों को सिनेमाघरों तक खींचने में पूरी तरह नाकाम रहीं और फ्लॉप की लिस्ट में शामिल हो गईं. उनकी पिछली 5 फिल्मों में से सिर्फ ‘मोस्ट एलिजिबल बैचलर’ ही हिट रही थी यानी 4 फिल्में फ्लॉप थीं. लेकिन ‘लेनिन’ की इस बंपर सक्सेस ने अखिल के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उनके डूबते करियर को एक नया और मजबूत सहारा दे दिया.