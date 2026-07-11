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5 फ्लॉप फिल्मों के बाद चमकी किस्मत! बेटे अखिल की छठी फिल्म की सक्सेस पर फूट-फूटकर रोए सुपरस्टार नागार्जुन, VIDEO देख फैंस भी हुए इमोशनल

Nagarjuna Akhil Akkineni Emotional Video: साउथ स्टार नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी की नई फिल्म ‘लेनिन’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. सालों के संघर्ष के बाद मिली इस बड़ी कामयाबी पर अखिल इतने इमोशनल हो गए कि पिता के पैरों में गिरकर रोने लगे, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर छाया हुआ है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 11, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:12 PM IST
5 फ्लॉप फिल्मों के बाद चमकी किस्मत! बेटे अखिल की छठी फिल्म की सक्सेस पर फूट-फूटकर रोए सुपरस्टार नागार्जुन, VIDEO देख फैंस भी हुए इमोशनल
Image Credit: Nagarjuna Akhil Akkineni Emotional VideoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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