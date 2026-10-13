टूटते-टूटते बच गई सगाई! क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ पैचअप के बाद आकृति अग्रवाल ने दिया बयान, बोलीं- 'मैं गुमराह हो गई थी'

इंडियन क्रिकेट टीम के यंग प्लेयर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल एक बार फिर से खबरों में छाए हुए हैं. कुछ हफ्तों पहले ही दोनों के अलग होने और सगाई टूटने की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया था, लेकिन अब दोनों के बीच दूरियां खत्म हो गई हैं और इस रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया है. एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने और पृथ्वी ने अपने सारे गिले-शिकवे दूर कर लिए हैं और वो फिर से एक साथ आ गए हैं. आकृति अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर पर्सनल क्लेरिफिकेशन नाम से एक लंबा नोट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने सगाई टूटने के असली वजह का खुलासा किया है.
आकृति ने अपने इस नोट में इस बात को माना कि जब उन्होंने ये रिश्ता तोड़ा था, तब वो बाहरी लोगों और कुछ करीबी दोस्तों की बातों में आ गई थीं. उन्होंने ये भी कहा कि बिना पृथ्वी से खुलकर बात किए जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लिया था, जिससे उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थीं और अब उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया है.
आकृति अग्रवाल ने इस पोस्ट में अपनी गलती को स्वीकारते हुए खुलकर कहा कि उस दौरान वो गुमराह हो गई थीं. उन्होंने लिखा कि उनके करीबी लोग उनके रिश्ते को उतनी गहराई से नहीं जानते थे, जितना वो दोनों आपस में एक-दूसरे को समझते थे. आकृति ने इस बात की पूरी जिम्मेदारी ली कि उनके उस एक फैसले की वजह से दोनों को और उनके चाहने वालों को कितना दुख हुआ और उन्होंने बिना सोचे-समझे दूसरों की राय पर भरोसा कर लिया था.
उन्होंने कहा, 'जब मैंने अपनी सगाई तोड़ी, तो मैंने अपने करीबी लोगों की राय को अपने मंगेतर और हमारे रिश्ते पर हावी होने दिया. मुझे लगता है कि मैं गलत दिशा में चली गई थी और मैंने बिना खुलकर बातचीत किए ही फैसला ले लिया, जिसके हम हकदार थे'.
आकृति और पृथ्वी के एक दूसरे से अलग रहने के कुछ हफ्तों के दौरान दोनों ने स्थिति को एक साथ संभाला. आकृति ने बताया कि अलग होने के बाद उन्होंने और पृथ्वी ने बैठकर आपस में हर मुद्दे पर लंबी और खुली बातचीत की. एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझने के बाद, दोनों ने महसूस किया कि वो एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते और अपने रिश्ते को एक और खूबसूरत मौका देने का फैसला किया. इस सुलह के बाद उनके फैंस ने भी राहत की सांस ली है.
आकृति ने अपने इस नए सफर की शुरुआत करने से पहले ये साफ कर दिया कि अब वो अपने रिश्ते के बीच किसी भी तीसरे व्यक्ति या बाहरी चीजों को नहीं आने देंगी. उन्होंने लिखा कि वो दोनों एक-दूसरे के लिए काफी हैं और फ्यूचर के सारे फैसले आपसी समझ, विश्वास और प्यार के आधार पर ही लिए जाएंगे. आखिर में उन्होंने अपने सभी चाहने वालों और फैंस से अनुरोध किया है कि वो उनके इस फैसले का सम्मान करें और उन्हें एक नई शुरुआत करने दें.