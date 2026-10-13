टूटते-टूटते बच गई सगाई! क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ पैचअप के बाद आकृति अग्रवाल ने दिया बयान, बोलीं- 'मैं गुमराह हो गई थी'

इंडियन क्रिकेट टीम के यंग प्लेयर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल एक बार फिर से खबरों में छाए हुए हैं. कुछ हफ्तों पहले ही दोनों के अलग होने और सगाई टूटने की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया था, लेकिन अब दोनों के बीच दूरियां खत्म हो गई हैं और इस रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया है. एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने और पृथ्वी ने अपने सारे गिले-शिकवे दूर कर लिए हैं और वो फिर से एक साथ आ गए हैं. आकृति अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर पर्सनल क्लेरिफिकेशन नाम से एक लंबा नोट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने सगाई टूटने के असली वजह का खुलासा किया है.