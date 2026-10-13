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टूटते-टूटते बच गई सगाई! क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ पैचअप के बाद आकृति अग्रवाल ने दिया बयान, बोलीं- 'मैं गुमराह हो गई थी'

Prithvi Shaw-Aakriti Agarwal: एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर आकृति अग्रवाल ने हाल ही में सोशल मीडिय प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपने और इंडियन क्रिकेट टीम पृथ्वी शॉ के रिश्ते को लेकर क्लेरिफिकेशन दिया है. उन्होंने इस नोट में बताया कि वो और उनके मंगेतर फिर से एक साथ आ गए हैं और पिछली सारी गलतफहमियां खत्म हो गई हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Oct 13, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 07:43 AM IST
टूटते-टूटते बच गई सगाई! क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ पैचअप के बाद आकृति अग्रवाल ने दिया बयान, बोलीं- 'मैं गुमराह हो गई थी'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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