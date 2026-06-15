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'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज से पहले रचा इतिहास, 29 मिलियन व्यूज के साथ इंटरनेट पर कब्जा; IMDb टॉप लिस्ट में अक्षय की बादशाहत

Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक कमाल कर दिखाया है. यह फिल्म आईएमडीबी की लिस्ट में नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 15, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:14 AM IST
'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज से पहले रचा इतिहास, 29 मिलियन व्यूज के साथ इंटरनेट पर कब्जा; IMDb टॉप लिस्ट में अक्षय की बादशाहत

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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