Welcome To The Jungle: बॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'वेलकम' की नई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसने इंटरनेट पर गर्दा उड़ा दिया. फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन इसने रिलीज से पहले ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया है.
अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर को रिलीज हुए तीन दिन हुए हैं और इसे तीन दिनों में ही 29 मिलियन व्यूज यानी 2.9 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इसके साथ ही यह आईएमडीबी पर इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में तगड़ी स्टारकास्ट है. इसमें अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, जैकी श्रॉफ, राजपाल यादव, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस जैसे बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. 11 जून को रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, कॉमेडी और रोमांस के साथ कई ऐसे पल देखने को मिले हैं, जिन्होंने सभी को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया. ट्रेलर को रिलीज के तीन दिनों के अंदर ही यूट्यूब पर 29 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और आईएमडीबी पर यह नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है.
दरअसल, अहमद खान द्वारा निर्देशित 'वेलकम टू द जंगल' फिलहाल आईएमडीबी की टॉप 10 मोस्ट एंटीसिपेटेड इंडियन फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. इससे पता चलता है कि फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है. 'वेलकम टू द जंगल' के जरिए अक्षय की 'वेलकम' फ्रेंचाइजी में वापसी हुई है.
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार ने एक फ्लॉप एक्टर का किरदार निभाया है, जो अपने करियर को बचाने के लिए सुपरहिट एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ काम कर रहा है. लेकिन शूटिंग के लिए फिल्म की पूरी टीम एक गांव में जाती है. वहां गांव वाले उन्हें असली आर्मी वाले समझ लेते हैं. वे उनसे गांव के सबसे बड़े गुंडे (जैकी श्रॉफ) से बचाने की गुहार लगाते हैं. अब इस कन्फ्यूजन के साथ आगे क्या होता है, यह जानने के लिए फिल्म देखनी होगी.