इंडस्ट्री में पूरे हुए 38 साल, 100 से ज्यादा कीं फिल्में, सक्सेस पर बोले अक्षय कुमार- ‘मुझसे ज्यादा अच्छे दिखने वाले और टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन...’

Akshay Kumar 38 Years in Bollywood: बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1991 में फिल्म ‘सौगंध’ से की थी. तब से लेकर अब तक वे 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें उनके कैमियो भी शामिल हैं. उनको इडंस्ट्री में 38 साल हो चुके हैं. इसी खास मौके पर उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में अपने सफर पर खुलकर बातें की. इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके लंबे और सक्सेसफुल करियर के पीछे उनकी आदतें और मेहनत का बहुत बड़ा हाथ रहा है.
अक्षय ने ये भी माना कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग उनसे ज्यादा टैलेंटेड और अच्छे दिखने वाले हैं, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिले. उनका कहना है कि सक्सेस में किस्मत की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है. अक्षय कुमार ने कहा कि कई लोग उनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन किस्मत उन्हें सही समय पर सही मौके नहीं देती. उन्होंने बताया कि उनके करियर में भी बहुत किस्मत ने उनका साथ दिया. अक्षय मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में 70% सक्सेस किस्मत और 30% मेहनत से आती है.
हेल्दी आदतें और डिसिप्लिन ने बनाया सक्सेसफुल
उन्होंने ये भी बताया कि उनकी लगातार सफलता के पीछे हेल्दी आदतें और डिसिप्लिन ने भी बहुत जरूरी किरदार निभाया है. अक्षय ने अपने खान-पान के बारे में बताया कि वे कभी-कभी चोले पूरी, जलेबी या बर्फी खाते हैं. उन्हें कैलोरी या प्रोटीन की गिनती करने की आदत नहीं है. वे नॉर्मल जिंदगी की तरह खाते हैं, लेकिन शाम 6:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते, न ही स्नैक. पार्टी में कभी-कभी रिवाज के मुताबिक ड्रिंक या केक लेते हैं, लेकिन असल में वो सब खाना-पीना पसंद नहीं करते.
अक्षय ने ऐसे छूआ सक्सेस का आसमान
उन्होंने शराब को सालों से अपनी लाइफ से आउट कर दिया था. अक्षय ने 1991 में फिल्म 'सौगंध' से हीरो के रूप में डेब्यू किया था. हालांकि, उनकी ये पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस बड़ी फ्लॉप साबित हुई, लेकिन 1992 में 'खिलाड़ी' फिल्म के साथ उन्हें बड़ा ब्रेक मिला. इसी फिल्म ने उन्हें ‘खिलाड़ी कुमार’ का नाम दिया और अक्षय को एक्शन हीरो के तौर पर पहचान दिलाई. इसके बाद उनकी कई एक्शन फिल्में हिट हुईं, जिससे उनका करियर मजबूत हुआ. मिड 90s में अक्षय ने एक के बाद हिट फिल्में दीं.
अक्षय कुमार की हिट फिल्में
उनकी एक्शन फिल्में जैसे 'मोहरा', 'मैं खिलाड़ी तू अनारी', 'सबसे बड़ा खिलाड़ी', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' से उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बताई. लेकिन समय के साथ उन्होंने कॉमेडी, रोमांटिक और सोशल मैसेज वाली फिल्मों में भी काम किया. फिल्में जैसे 'हेरा फेरी', 'वेलकम', 'नमस्ते लंदन', 'एयरलिफ्ट', 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' और 'पैड मैन' उनकी शानदार फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं. अक्षय अब कर 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अक्सर एक साल में कई फिल्में रिलीज की हैं.
अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में
हाल ही में वे 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आ रहे हैं. ये कोर्टरूम कॉमेडी फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म में अक्षय के साथ अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला भी हैं. दर्शकों को खासकर अक्षय और अरशद का कोर्टरूम मुकाबला और लीड कास्ट की वापसी बहुत पसंद आई. फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले. साथ ही फिल्म ने 10 दिनों के अंदर 100 करोड़ का शानदार आंकड़ा भी पार कर लिया है. इसके अलावा भी उनके पास 'वेलकम टू जंगल' और 'भूत बंगला' जैसे प्रोजेक्ट्स हैं.
