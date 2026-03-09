Advertisement
trendingNow13135204
Hindi Newsबॉलीवुडअक्षय कुमार के वो 5 सबसे फेमस डायलॉग्स, जो कई साल से कर रहे हैं ट्रेंड, सुनते ही लोगों की छूट जाती हंसी

अक्षय कुमार के वो 5 सबसे फेमस डायलॉग्स, जो कई साल से कर रहे हैं ट्रेंड, सुनते ही लोगों की छूट जाती हंसी

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' फिल्म 10 अप्रैल को थिएटर में आने वाली है. इस फिल्म से 14 साल बाद खिलाड़ी कुमार प्रियदर्शन की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएगी.ये दोनों जब भी किसी फिल्म में आए तो उस मूवी के कई डायलॉग्स हिट हुए. तो चलिए आज हम आपको इन दोनों की फिल्मों के 5 ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स बताते हैं जो आज भी लोगों के चेहरे पर हंसी ला देते हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय कुमार के फेमस डायलॉग्स
अक्षय कुमार के फेमस डायलॉग्स

Akshay Kumar Famous Dialouges: 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में अक्षय कुमार की फिल्म'भूत बंगला'है. जिसमें खिलाड़ी कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की आइकॉनिक जोड़ी को 14 साल के लंबे गैप के बाद वापस ला रही है. इस जोड़ी ने पहले भी हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हैं. इनके साथ आने से उन फैंस के बीच पुरानी यादें ताजा हो गई हैं जो इनकी कल्ट क्लासिक फिल्में देख कर बड़े हुए हैं.

अगर इस जोड़ी के पिछले रिकॉर्ड को देखें, तो फैंस पक्के तौर पर कुछ ऐसी नई वन-लाइनर्स की उम्मीद कर सकते हैं जो जल्द ही वायरल हो जाएं. भूत बंगला 10 अप्रैल को थिएटर में आने वाली है.  फिल्म रिलीज से पहले उनकी फिल्मों के उन पांच आइकॉनिक डायलॉग्स पर नजर डालते हैं जिन्हें फैंस आज भी बोलना पसंद करते हैं.

'हेरा फेरी'

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म 'हेरा फेरी', जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे और जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, उसने ऑडियंस को एक बहुत ही यादगार और कॉमेडी वाला डायलॉग दिया: "औरत का चक्कर, बाबू भैया... औरत का चक्कर.' ये डायलॉग देखते ही देखते फैन्स का फेवरेट बन गया और आज भी लोग इसे खूब इस्तेमाल करते हैं.

fallback

'भागम भाग'
अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भागम भाग' का वो डायलॉग 'बहन डर गई, बहन डर गई!' बेहद मजेदार और आइकॉनिक बन गया. ये डायलॉग एक ऐसे पागलपन और कॉमेडी वाले सीन में आता है जब सब कन्फ्यूजन में पैनिक करने लगते हैं. अक्षय की जबरदस्त और हंसाने वाली डिलीवरी ने ऑडियंस को लोट-पोट कर दिया था.

'दे दना दन'
'दे दना दन' में अक्षय कुमार ने नितिन के रोल में एक बहुत ही यादगार लाइन बोली थी- 'देने वाला जब भी देता है... सब कुछ फाड़ देता है.' ये डायलॉग तब आता है जब नितिन, कैटरीना कैफ के कैरेक्टर को दिलासा देने की कोशिश करता है.इसकी टाइमिंग और ह्यूमर ने इसे आइकॉनिक बना दिया, और आज भी ये मीम्स और रोज की बातचीत में खूब इस्तेमाल होता है.

fallback

'खट्टा मीठा'
'खट्टा मीठा' में अक्षय कुमार का वो मजेदार डायलॉग 'इतनी बेइज्जती? मैं तो ना सहता' फिल्म के सार्केस्टिक ह्यूमर को बखूबी दिखाता है. ये डायलॉग देखते ही देखते फैन्स का फेवरेट बन गया और अक्सर किसी की चुटकी लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

4 मिनट 18 सेकंड का वो रोमांटिक गाना, जिसमें हीरोइन की उड़ती स्कर्ट की 34 साल बाद भी लोगों को आती है याद, डबल हो जाती है आशिकों की धड़कन

'भूल भुलैया'

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूल भुलैया' का वो मजेदार डायलॉग "क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ क्या? नायग्रा फॉल है क्या?" फिल्म के सबसे यादगार कॉमेडी मोमेंट्स में से एक है. एक डरावने सीन के ठीक बाद बोला गया ये डायलॉग फिल्म के हॉरर और कॉमेडी के बैलेंस को एकदम सही तरीके से दिखाता है.
 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Akshay Kumar

Trending news

जंग के बीच तेल संकट ने भारत में दी दस्तक! बेंगलुरु में कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच तेल संकट ने भारत में दी दस्तक! बेंगलुरु में कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान