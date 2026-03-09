अक्षय कुमार के वो 5 सबसे फेमस डायलॉग्स, जो कई साल से कर रहे हैं ट्रेंड, सुनते ही लोगों की छूट जाती हंसी

Akshay Kumar Famous Dialouges: 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में अक्षय कुमार की फिल्म'भूत बंगला'है. जिसमें खिलाड़ी कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की आइकॉनिक जोड़ी को 14 साल के लंबे गैप के बाद वापस ला रही है. इस जोड़ी ने पहले भी हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हैं. इनके साथ आने से उन फैंस के बीच पुरानी यादें ताजा हो गई हैं जो इनकी कल्ट क्लासिक फिल्में देख कर बड़े हुए हैं.

अगर इस जोड़ी के पिछले रिकॉर्ड को देखें, तो फैंस पक्के तौर पर कुछ ऐसी नई वन-लाइनर्स की उम्मीद कर सकते हैं जो जल्द ही वायरल हो जाएं. भूत बंगला 10 अप्रैल को थिएटर में आने वाली है. फिल्म रिलीज से पहले उनकी फिल्मों के उन पांच आइकॉनिक डायलॉग्स पर नजर डालते हैं जिन्हें फैंस आज भी बोलना पसंद करते हैं.

'हेरा फेरी'

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म 'हेरा फेरी', जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे और जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, उसने ऑडियंस को एक बहुत ही यादगार और कॉमेडी वाला डायलॉग दिया: "औरत का चक्कर, बाबू भैया... औरत का चक्कर.' ये डायलॉग देखते ही देखते फैन्स का फेवरेट बन गया और आज भी लोग इसे खूब इस्तेमाल करते हैं.

'भागम भाग'

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भागम भाग' का वो डायलॉग 'बहन डर गई, बहन डर गई!' बेहद मजेदार और आइकॉनिक बन गया. ये डायलॉग एक ऐसे पागलपन और कॉमेडी वाले सीन में आता है जब सब कन्फ्यूजन में पैनिक करने लगते हैं. अक्षय की जबरदस्त और हंसाने वाली डिलीवरी ने ऑडियंस को लोट-पोट कर दिया था.

'दे दना दन'

'दे दना दन' में अक्षय कुमार ने नितिन के रोल में एक बहुत ही यादगार लाइन बोली थी- 'देने वाला जब भी देता है... सब कुछ फाड़ देता है.' ये डायलॉग तब आता है जब नितिन, कैटरीना कैफ के कैरेक्टर को दिलासा देने की कोशिश करता है.इसकी टाइमिंग और ह्यूमर ने इसे आइकॉनिक बना दिया, और आज भी ये मीम्स और रोज की बातचीत में खूब इस्तेमाल होता है.

'खट्टा मीठा'

'खट्टा मीठा' में अक्षय कुमार का वो मजेदार डायलॉग 'इतनी बेइज्जती? मैं तो ना सहता' फिल्म के सार्केस्टिक ह्यूमर को बखूबी दिखाता है. ये डायलॉग देखते ही देखते फैन्स का फेवरेट बन गया और अक्सर किसी की चुटकी लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

4 मिनट 18 सेकंड का वो रोमांटिक गाना, जिसमें हीरोइन की उड़ती स्कर्ट की 34 साल बाद भी लोगों को आती है याद, डबल हो जाती है आशिकों की धड़कन

'भूल भुलैया'

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूल भुलैया' का वो मजेदार डायलॉग "क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ क्या? नायग्रा फॉल है क्या?" फिल्म के सबसे यादगार कॉमेडी मोमेंट्स में से एक है. एक डरावने सीन के ठीक बाद बोला गया ये डायलॉग फिल्म के हॉरर और कॉमेडी के बैलेंस को एकदम सही तरीके से दिखाता है.

