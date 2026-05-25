भोजपुरी हसीना संग अक्षय कुमार ने मटकाई कमर, 'आइटम बॉय' बन वल्गर लिरिक्स पर किया डांस

अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल' जल्द ही सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार है. ये फिल्म जून के महीने में रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर और गाना पहले से ही खबरों में छाए हैं. जिसके चलते फैंस बेसब्री से फिल्म रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच फैंस की एक्साइटमेंट को डबल करते हुए मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का एक नया गाना लॉन्च किया है, जिसका नाम ‘घिस घिस घिस’ है. ये एक भोजपुरी गाना है, जिसने अपनी एनर्जेटिक लिरिक्स से लोगों को दीवाना बना दिया है.

अक्षय कुमार का पोस्ट

अक्षय कुमार ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पर सॉन्ग 'घिस-घिस-घिस' का प्रोमो अपलोड किया और फैंस को बताया कि उनकी अपकमिंग फिल्म ‘वेलकम 3’ का नया ट्रैक 'घिस-घिस-घिस' रिलीज हो गया है. इस क्लिप को शेयर करते हुए खिलाड़ी कुमार ने कैप्शन में लिखा है, 'अगर आपकी जिंदगी थोड़ी ज्यादा ही घिस रही है तो घिस घिस घिस के साथ माहौल बदलने का समय आ गया है. गाना अब रिलीज हो गया है. 'वेलकम टू गद जंगल' सिनेमाघरों में 26 जून 2026 से शुरू होगा हंगामा.'

अक्षय का जबरदस्त ठुमका

भोजपुरी सॉन्ग 'घिस घिस घिस' अब 'वेलकम टू द जंगल' के साउंडट्रैक का पार्ट बन चुका है. ये एक भोजपुरी गाना है, जो आइटम गानों में से एक है. इसके बोल साबुन पर आधारित हैं. इस गाने में अक्षय भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ नॉटी होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस गाने में अक्षय कुमार पूरी तरह से भोजपुरी एक्टर के रंग में रंग गए हैं और हीरोइन के साथ जबरदस्त ठुमका लगा रहे हैं.

इस तरीख को होगी फिल्म रिलीज

इस भोजपुरी गाने में विक्रम मॉन्ट्रोज और सुप्रिया पाठक ने अपनी आवाज दी है. जबकि, सॉन्ग कंपोजर भी विक्रम मॉन्ट्रोज ही हैं. गीतकार अभिनव शेखर, हुक आइडिया, इश्तियाक मुस्ताक और संगीत निर्माता आकाश यादव, विक्रम मॉन्ट्रोज हैं. फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ का ये गाना अब सभी बड़े ऑडियो प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहा है.

सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल और राजपाल यादव के साथ-साथ कई और बड़े कलाकारों वाली ये फिल्म 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.