अक्षय कुमार ने फिर जीता फैंस का दिल, गणपति विसर्जन के बाद किया कुछ ऐसा, देखने वालों की लग गई भीड़

Akshay Kumar Beach Cleanup Video: मुंबई में गणपति बप्पा का विसर्जन शुक्रवार को हुआ, जहां गिरगांव चौपाटी, जुहू और वर्सोवा बीच पर बड़ी संख्या में मूर्तियां समुद्र में विसर्जित की गईं. विसर्जन के बाद बीचों पर काफी गंदगी जमा हो जाती है. इसी वजह से शनिवार सुबह जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया गया. इस अभियान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और दिव्यज फाउंडेशन की संस्थापक अमृता फडणवीस, एक्टर अक्षय कुमार और राज्य के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने हिस्सा लिया.

अमृता फडणवीस ने सफाई अभियान में शामिल होकर लोगों को पर्यावरण और स्वच्छता के लिए जागरूक किया. उन्होंने कहा कि समुद्र और बीच हमारी जिम्मेदारी हैं. हमें खुद गंदगी फैलानी ही नहीं चाहिए और अगर गंदगी हो गई है तो उसे साफ करना भी हमारा कर्तव्य है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समुद्र को चमकना चाहिए, न कि गंदगी से भरना. इस पहल का मुख्य उद्देश्य बीच की सफाई के साथ-साथ लोगों में जागरूकता फैलाना था.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Amruta Fadnavis, wife of Maharashtra CM Devendra Fadnavis, along with actor Akshay Kumar and BMC Commissioner Bhushan Gagrani, participates in the Beach Cleanup Program- Post Ganpati Visarjan. pic.twitter.com/C7SmrYeeaG Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) September 7, 2025

अक्षय कुमार की भागीदारी

एक्ट्रेस अक्षय कुमार ने भी जुहू बीच सफाई अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वे खुद हाथों से कचरा उठाकर बैग में डालते दिखे. उनके साथ कई और स्थानीय लोग और बीएमसी के कर्मचारी भी सफाई में जुटे थे. अक्षय ने इस पहल की खूब सराहना की और कहा कि ऐसे कामों में जनता का साथ मिलना बहुत जरूरी है. उनके इस वीडियो पर फैंस के काफी सारे रिएक्शन्स भी देखने को मिल रहे हैं.

2 घंटे 24 मिनट की वो धांसू एक्शन फिल्म, जिसका रिकॉर्ड खुद आज तक नहीं तोड़ पाया हीरो, बजट से 7.6 गुना की थी कमाई, अब OTT पर जमा रखा कब्जा

स्वच्छता पर अक्षय कुमार का बयान

इस मौके पर अक्षय कुमार ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ सरकार या बीएमसी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘स्वच्छ भारत अभियान’ की याद दिलाते हुए कहा कि समझदारी हमें यही सिखाती है कि अपने आस-पास साफ-सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है. अक्षय ने लोगों से अपील की कि त्योहारों के बाद समंदर किनारों पर कचरा न फैलाएं और अगर गंदगी हो जाए तो उसे तुरंत साफ करें.

मुंबई बीचों की स्थिति और महत्व

हर साल गणपति विसर्जन के बाद मुंबई के बीचों पर काफी गंदगी देखने को मिलती है. प्लास्टर, फूल-मालाएं और सजावट का सामान समुद्र में जाकर गंदगी और प्रदूषण फैलाता है. ऐसे समय में सफाई अभियान बेहद जरूरी हो जाते हैं ताकि समुद्री में रहने वाले जीवों और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे. जुहू बीच पर चलाए गए इस अभियान ने एक अच्छा मैसेज दिया कि अगर हर कोई आगे आए, तो हमारे समुद्र और बीच फिर से साफ और सुंदर बनाए जा सकते हैं.