‘जॉली एलएलबी 3’ रिलीज होगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया ये फरमान, एक गाने को लेकर भड़का विवाद

Jolly LLB 3: हाल ही में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आने वाली कॉमेडी लीगल ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' और उसके एक गाने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जो सीधा हाईकोर्ट तक पहुंच गया. वहीं, इस मामले पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बताया फिल्म रिलीज होगी या नहीं.
Allahabad HC On Jolly LLB 3 Release: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आने वाली कॉमेडी लीगल ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' के गाने ‘भाई वकील है’ पर आपत्ति जताते हुए एक याचिका दायर की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि यह गाना न्यायपालिका और वकालत के पेशे को बदनाम करता है. याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की थी, जिसको लेकर हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने कहा कि गाने के बोल या फिल्म के ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे आपत्तिजनक माना जाए. कोर्ट ने साफ किया कि उन्होंने गाने ‘भाई वकील है’ के शब्द ध्यान से पढ़े हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो वकीलों के पेशे में दखल दे. इसलिए याचिका को बिना किसी जुर्माने के खारिज कर दिया गया.
पुणे कोर्ट का नोटिस
इससे पहले 20 अगस्त को पुणे की एक अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को नोटिस भेजा था. ये नोटिस वकील वाजिद खान बिदकर की शिकायत पर जारी हुआ था. उनका कहना था कि फिल्म में वकालत के पेशे और अदालत की कार्यवाही का मजाक उड़ाया गया है. उन्होंने एक सीन पर भी आपत्ति जताई थी, जिसमें जजों को 'मामू' कहकर संबोधित किया गया है. इस मामले में दोनों एक्टर्स को 28 सितंबर को अदालत में पेश होना है.
अजमेर में भी शिकायत
फिल्म को लेकर मई 2024 में भी विवाद हुआ था. अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान ने शिकायत दर्ज करवाई थी. उनका कहना था कि 'जॉली LLB 3' में वकीलों और जजों को गलत तरीके से दिखाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान नहीं करते. उन्होंने कोर्ट से फिल्म की शूटिंग रोकने की मांग भी की थी. चंद्रभान का कहना था कि फिल्म की शूटिंग अजमेर और आसपास के इलाकों, जैसे DRM ऑफिस में चल रही है.
जॉली LLB फिल्म का इतिहास
उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान भी कलाकार गंभीरता नहीं दिखा रहे और जजों की इमेज को कॉमेडी और मजाक में पेश कर रहे हैं. उनके मुताबिक, 'जॉली LLB' की पहली और दूसरी किस्त से ही ये साफ है कि फिल्ममेकर्स न्याय व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लेते और उसका कॉमेडी बनाकर पेश करते हैं. बता दें, इस फिल्म का पहला पार्ट 2013 में रिलीज हुआ था, जिसमें अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला लीड रोल में थे. इसके बाद 2017 में इसका सीक्वल आया, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए. अब जॉली LLB 3 रिलीज होने वाली है.
