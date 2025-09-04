‘जॉली एलएलबी 3’ रिलीज होगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया ये फरमान, एक गाने को लेकर भड़का विवाद
Advertisement
trendingNow12908097
Hindi Newsबॉलीवुड

‘जॉली एलएलबी 3’ रिलीज होगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया ये फरमान, एक गाने को लेकर भड़का विवाद

Jolly LLB 3: हाल ही में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आने वाली कॉमेडी लीगल ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' और उसके एक गाने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जो सीधा हाईकोर्ट तक पहुंच गया. वहीं, इस मामले पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बताया फिल्म रिलीज होगी या नहीं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘जॉली एलएलबी 3’ रिलीज होगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया ये फरमान
‘जॉली एलएलबी 3’ रिलीज होगी या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया ये फरमान

Allahabad HC On Jolly LLB 3 Release: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आने वाली कॉमेडी लीगल ड्रामा फिल्म 'जॉली LLB 3' के गाने ‘भाई वकील है’ पर आपत्ति जताते हुए एक याचिका दायर की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि यह गाना न्यायपालिका और वकालत के पेशे को बदनाम करता है. याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की थी, जिसको लेकर हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. 

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने कहा कि गाने के बोल या फिल्म के ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे आपत्तिजनक माना जाए. कोर्ट ने साफ किया कि उन्होंने गाने ‘भाई वकील है’ के शब्द ध्यान से पढ़े हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो वकीलों के पेशे में दखल दे. इसलिए याचिका को बिना किसी जुर्माने के खारिज कर दिया गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Panorama Music (@panoramamusic)

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे कोर्ट का नोटिस

इससे पहले 20 अगस्त को पुणे की एक अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को नोटिस भेजा था. ये नोटिस वकील वाजिद खान बिदकर की शिकायत पर जारी हुआ था. उनका कहना था कि फिल्म में वकालत के पेशे और अदालत की कार्यवाही का मजाक उड़ाया गया है. उन्होंने एक सीन पर भी आपत्ति जताई थी, जिसमें जजों को 'मामू' कहकर संबोधित किया गया है. इस मामले में दोनों एक्टर्स को 28 सितंबर को अदालत में पेश होना है.

‘आपकी शादी जितना चलेगा क्या?’ समय रैना ने अनुराग कश्यप को किया रोस्ट! तो फिल्ममेकर बोले- ‘तुझे कुर्सी से बांधकर...’

अजमेर में भी शिकायत

फिल्म को लेकर मई 2024 में भी विवाद हुआ था. अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान ने शिकायत दर्ज करवाई थी. उनका कहना था कि 'जॉली LLB 3' में वकीलों और जजों को गलत तरीके से दिखाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान नहीं करते. उन्होंने कोर्ट से फिल्म की शूटिंग रोकने की मांग भी की थी. चंद्रभान का कहना था कि फिल्म की शूटिंग अजमेर और आसपास के इलाकों, जैसे DRM ऑफिस में चल रही है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @starstudios

जॉली LLB फिल्म का इतिहास

उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान भी कलाकार गंभीरता नहीं दिखा रहे और जजों की इमेज को कॉमेडी और मजाक में पेश कर रहे हैं. उनके मुताबिक, 'जॉली LLB' की पहली और दूसरी किस्त से ही ये साफ है कि फिल्ममेकर्स न्याय व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लेते और उसका कॉमेडी बनाकर पेश करते हैं. बता दें, इस फिल्म का पहला पार्ट 2013 में रिलीज हुआ था, जिसमें अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला लीड रोल में थे. इसके बाद 2017 में इसका सीक्वल आया, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए. अब जॉली LLB 3 रिलीज होने वाली है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Jolly LLB 3Akshay KumarArshar Warsi

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
breaking news live today
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;