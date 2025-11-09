The Wait is Over! अक्षय कुमार और अरशद वारसी की JOLLY LLB 3 ओटीटी पर करेगी धमाका, जानिए रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म

JOLLY LLB 3 On OTT: अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कोर्ट ड्रामा फिल्म ‘जोली एलएलबी 3’ थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फैंस को गुदगुदाने के लिए रेडी है. ये फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी. आइए जानते हैं किस ओटीटी पर फिल्म स्ट्रीम होगी.
Trending Photos
अक्षय कुमार और अरशद वारसी कोर्ट ड्रामा फिल्म ‘जोली एलएलबी 3’ इस साल 19 सितंबर, 2025 को रिलीज हुई थी, जिसने फैंस के बीच काफी सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार की लाइट कॉमेडी और ड्रामा को लोगों ने खूब इंजॉय किया था. लेकिन अब ये फिल्म फिर से खबरों में छाई हुई है, जिसके पीछे की वजह इस फिल्म का ओटीटी पर रिलीज होना है. मच अवेटेड फिल्म Jolly LLB 3 जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इतंजार कर रहे थे.
कॉमेडी और इंटेंस ड्रामा से भरपूर फिल्म
फिल्म Jolly LLB 3 में अक्षय कुमार के साथ-साथ फैंस ने अरशद वारसी की इंटेंस एक्टिंग को भी खूब पसंद किया था. वहीं फिल्म में खिलाड़ी कुमार और अरशद वारसी के साथ-साथ एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, सीमा विश्वास और गजराज राव भी नजर आए थे. जो लोग इस फिल्म को पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने वाले हैं उनकी फिल्म में लाइट कॉमेडी के साथ इंटेंस ड्रामा भी देखने को मिलेगी.
इस ओटीटी पर होगी रिलीज
अक्षय कुमार की इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे, 37 मिनट हैं, जिसे यूए 16 प्लस का सर्फिकेट दिया गया है. वहीं ये फिल्म 14 नवंबर, 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. इस फिल्म को आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घर बैठे होमस्क्रीन पर एंजॉय कर सकते हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.