Advertisement
trendingNow12995211
Hindi Newsबॉलीवुड

The Wait is Over! अक्षय कुमार और अरशद वारसी की JOLLY LLB 3 ओटीटी पर करेगी धमाका, जानिए रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म

JOLLY LLB 3 On OTT: अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कोर्ट ड्रामा फिल्म ‘जोली एलएलबी 3’ थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फैंस को गुदगुदाने के लिए रेडी है. ये फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी. आइए जानते हैं किस ओटीटी पर फिल्म स्ट्रीम होगी.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 09, 2025, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

The Wait is Over! अक्षय कुमार और अरशद वारसी की JOLLY LLB 3 ओटीटी पर करेगी धमाका, जानिए रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म

अक्षय कुमार और अरशद वारसी कोर्ट ड्रामा फिल्म ‘जोली एलएलबी 3’ इस साल 19 सितंबर, 2025 को रिलीज हुई थी, जिसने फैंस के बीच काफी सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार की लाइट कॉमेडी और ड्रामा को लोगों ने खूब इंजॉय किया था. लेकिन अब ये फिल्म फिर से खबरों में छाई हुई है, जिसके पीछे की वजह इस फिल्म का ओटीटी पर रिलीज होना है. मच अवेटेड फिल्म Jolly LLB 3 जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इतंजार कर रहे थे. 

 

कॉमेडी और इंटेंस ड्रामा से भरपूर फिल्म 
फिल्म Jolly LLB 3 में अक्षय कुमार के साथ-साथ फैंस ने अरशद वारसी की इंटेंस एक्टिंग को भी खूब पसंद किया था. वहीं फिल्म में खिलाड़ी कुमार और अरशद वारसी के साथ-साथ एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, सीमा विश्वास और गजराज राव भी नजर आए थे. जो लोग इस फिल्म को पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने वाले हैं उनकी फिल्म में लाइट कॉमेडी के साथ इंटेंस ड्रामा भी देखने को मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

इस ओटीटी पर होगी रिलीज
अक्षय कुमार की इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे, 37 मिनट हैं, जिसे यूए 16 प्लस का सर्फिकेट दिया गया है. वहीं ये फिल्म 14 नवंबर, 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. इस फिल्म को आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घर बैठे होमस्क्रीन पर एंजॉय कर सकते हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

jolly llb 3 on ott

Trending news

जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
Modi government
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
CDS Anil Chauhan
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
india russia news in hindi
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
parliament news in hindi
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
AAP MLA
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
Shashi Tharoor
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
Reel
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान
Jammu-kashmir
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान