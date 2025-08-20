फिर कानूनी पचड़े में फंसे अक्षय कुमार, अरशद वारसी संग कोर्ट से मिला नोटिस, 'जॉली LLB 3' से जुड़ा है मामला
Advertisement
trendingNow12889867
Hindi Newsबॉलीवुड

फिर कानूनी पचड़े में फंसे अक्षय कुमार, अरशद वारसी संग कोर्ट से मिला नोटिस, 'जॉली LLB 3' से जुड़ा है मामला

Jolly LLB 3: एक तरफ अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं दूसरी ओर इन दोनों सितारों की मुश्किलें बड़ती नजर आ रही हैं. पुणे की एक अदालत ने अक्षय और अरशद को नोटिस जारी किया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 20, 2025, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय कुमार और अरशद वारसी को मिला नोटिस
अक्षय कुमार और अरशद वारसी को मिला नोटिस

Akshay Kumar And Arshad Warsi Get Notice: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. दर्शकों को एक्टर की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच अक्षय कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज से पहले विवादों में आ गई है. महाराष्ट्र के पुणे की एक अदालत ने अक्षय और अरशद वारसी को नोटिस जारी किया है. आइए बताते हैं कि क्या है मामला-

अक्षय कुमार और अरशद वापसी को मिला नोटिस 
दरअसल, महाराष्ट्र के पुणे की एक अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वापसी को उनकी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के संबंध में नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उन आरोपों के बाद जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि फिल्म कानूनी पेशे और न्यायपालिका का अपमान करती है. पुणे के वकील वाजिद खान बिडकर ने इस याचिका को दायर किया था, जिन्होंने दावा किया कि फिल्म कानूनी व्यवस्था और अदालती कार्यवाही का मजाक उड़ाती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा 
वकील वाजिद खान बिडकर ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि जॉली एलएलबी 3 कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से पेश करती है और न्यायपालिका का अपमान करती है. याचिकाकर्ता ने फिल्म के एक सीन पर भी आपत्ति जताई, जिसमें न्यायाधीशों को 'मामू' कहा गया है. नोटिस जारी करते हुए, अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को 28 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा है. 

जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ पहली शिकायत नहीं
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. मई 2024 में भी फिल्म कानूनी पचड़े में पड़ गई थी, जब अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान ने फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह फ्रेंचाइजी भारतीय न्यायपालिका का अपमान करती है. चंद्रभान ने अपनी शिकायत में दावा किया कि फिल्म वकीलों और न्यायाधीशों को 'अनुचित' तरीके से पेश करती है, जिसे उन्होंने 'मजाक' बताया. चंद्रभान ने अदालत से जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग रोकने का भी आग्रह किया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन फिल्म होनी है रिलीज 
बता दें कि 'जॉली LLB 3' में अक्षय कुमार और अरशद आमने-सामने नजर आएंगे. 'जॉली LLB 3' बीते दोनों भागों से काफी ज्यादा मनोरंजक होगी. फिल्म में सौरभ शुक्ला बतौर जज वापसी कर रहे हैं. इस फिल्म के अब तक के सभी पार्ट्स को दर्शकों का बेहद प्यार मिला है. 'जॉली LLB 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Jolly LLB 3Akshay KumarArshad Warsi

Trending news

'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
Maharashtra news
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
Emergency
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
Agni5
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
rahul gandhi news
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
rekha gupta
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
India Russia Relation
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
;