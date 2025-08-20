फिर कानूनी पचड़े में फंसे अक्षय कुमार, अरशद वारसी संग कोर्ट से मिला नोटिस, 'जॉली LLB 3' से जुड़ा है मामला

Akshay Kumar And Arshad Warsi Get Notice: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. दर्शकों को एक्टर की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच अक्षय कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज से पहले विवादों में आ गई है. महाराष्ट्र के पुणे की एक अदालत ने अक्षय और अरशद वारसी को नोटिस जारी किया है. आइए बताते हैं कि क्या है मामला-

अक्षय कुमार और अरशद वापसी को मिला नोटिस

दरअसल, महाराष्ट्र के पुणे की एक अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वापसी को उनकी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के संबंध में नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उन आरोपों के बाद जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि फिल्म कानूनी पेशे और न्यायपालिका का अपमान करती है. पुणे के वकील वाजिद खान बिडकर ने इस याचिका को दायर किया था, जिन्होंने दावा किया कि फिल्म कानूनी व्यवस्था और अदालती कार्यवाही का मजाक उड़ाती है.

28 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा

वकील वाजिद खान बिडकर ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि जॉली एलएलबी 3 कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से पेश करती है और न्यायपालिका का अपमान करती है. याचिकाकर्ता ने फिल्म के एक सीन पर भी आपत्ति जताई, जिसमें न्यायाधीशों को 'मामू' कहा गया है. नोटिस जारी करते हुए, अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को 28 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा है.

जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ पहली शिकायत नहीं

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. मई 2024 में भी फिल्म कानूनी पचड़े में पड़ गई थी, जब अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान ने फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह फ्रेंचाइजी भारतीय न्यायपालिका का अपमान करती है. चंद्रभान ने अपनी शिकायत में दावा किया कि फिल्म वकीलों और न्यायाधीशों को 'अनुचित' तरीके से पेश करती है, जिसे उन्होंने 'मजाक' बताया. चंद्रभान ने अदालत से जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग रोकने का भी आग्रह किया था.

इस दिन फिल्म होनी है रिलीज

बता दें कि 'जॉली LLB 3' में अक्षय कुमार और अरशद आमने-सामने नजर आएंगे. 'जॉली LLB 3' बीते दोनों भागों से काफी ज्यादा मनोरंजक होगी. फिल्म में सौरभ शुक्ला बतौर जज वापसी कर रहे हैं. इस फिल्म के अब तक के सभी पार्ट्स को दर्शकों का बेहद प्यार मिला है. 'जॉली LLB 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.