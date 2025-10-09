Saif Ali Khan की इस एक्ट्रेस ने की थी पिटाई, जब Akshay Kumar की वजह से मची थी अफरा-तफरी, हसीना ने पोस्ट कर कबूली सच्चाई!

इन दिनों कई सेलिब्रिटीज पॉडकास्ट शो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हाल ही में आए ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ काफी पॉपुलर हो रहा है. इस शो को सोशल मीडिया पर फैंस से काफी प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह दोनों एक्ट्रेसेस का बेबाक और चुलबुला अंदाज है. इस शो में दोनों एक्ट्रेस इंडस्ट्री के सेलेब्स के साथ खूब मस्ती और पुराने किस्से खोलती हुई नजर आती रहती हैं. वहीं इस शो में कुछ समय पहले सलमान खान और आमिर खान आए थे, उस एपिसोड को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. मगर अब इस शो के आने वाले एपिसोड में इंडस्ट्री के खिलाड़ी अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक साथ दिखाई देंगे.

पुरानी फिल्म का किस्सा

अक्षय कुमार और सैफ अली खान का ये धमाकेदार एपिसोड इस हफ्ते गुरुवार को अमेजन प्राइम में टेलीकास्ट किया जाएगा. इस एपिसोड से जुड़े एक किस्से को एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट को शेयर कर फैंस के साथ शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने कैप्शन द्वारा एक फिल्म के किस्से को लेकर चर्चा की है.

ट्विंकल खन्ना का पोस्ट

एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ‘मुझे वो समय याद आ रहा है जब अक्षय कुमार को एक हवाई जहाज की घटना से बचाते समय मुझे सैफ अली खान को बार-बार लात मारनी पड़ रही थी. एकदम अफरा-तफरी का माहौल था, बिल्कुल हमारे नए एपिसोड की तरह.’ ट्विंकल के इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नो डाउट की जब ये चारों एक साथ एक जगह नजर आएंगे, तो मस्ती का लेवल ही कुछ और होगा.

सैफ अली खान ने हमले को लेकर की बात

इस पॉडकास्ट के दौरान सैफ अली खान ने कुछ समय पहले उनपर हुए हमले को लेकर भी बात की है, जिसमें उन्होंने बताया ‘घाव को सिल दिया गया था, कंधे और पीठ में दर्द था, मगर मैं ठीक था और सही से चल पा रहा था.’ उन्होंने बताया कि उस समय कई लोगों का कहना था कि ‘मैं व्हीलचेयर का इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं चल पा रहा था, तो मैं चलकर अपने घर गया था. मुझे लगता है कि अपने परिवार और फैंस को क्यों परेशान करना. लेकिन मेरा अपने पैरों से चलकर घर जाना लोगों के लिए इस हमले पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया था और लोगों ने इस हमले को नकली करार दिया था.’