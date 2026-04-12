Advertisement
trendingNow13175660
Hindi Newsबॉलीवुडबिना डिपॉजिट बुक हुआ अक्षय कुमार का डुप्लेक्स! डील की शर्तें कर देंगी हैरान, किरायेदार बनीं दुनिया की सबसे कम उम्र की...

बिना डिपॉजिट बुक हुआ अक्षय कुमार का डुप्लेक्स! डील की शर्तें कर देंगी हैरान, किरायेदार बनीं दुनिया की सबसे कम उम्र की...

Akshay Kumar: इन दिनों अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर सुर्खियों में छाए अक्षय कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो एक खास प्रॉपर्टी डील से जुड़ी है. चलिए जाते हैं आखिर क्या है ये पूरा माजरा, क्यों ये प्रॉपर्टी डील है इतनी खास, जिसकी हो रही हर तरफ चर्चा.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 12, 2026, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Akshay Kumar Leases Andheri Duplex
Akshay Kumar Leases Andheri Duplex

Akshay Kumar Leases Andheri Duplex: मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके से एक दिलचस्प प्रॉपर्टी डील की खबर सामने आई है. इस डील में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और पायलट एनी दिव्या का नाम जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. खबर के मुताबिक, एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट को 1.44 लाख रुपये महीने के किराए पर दिया गया है. ये फ्लैट स्काई पैन बिल्डिंग में स्थित है, जो ओबेरॉय कॉम्प्लेक्स, न्यू लिंक रोड पर है. ये घर 11वीं और 12वीं मंजिल पर बना है और इसमें एक बड़ा टेरेस भी शामिल है. 

इस प्रॉपर्टी की लीज 7 अप्रैल, 2026 को रजिस्टर की गई है. एनी दिव्या का नाम एविएशन फील्ड में काफी जाना-पहचाना है. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आने वाली एनी ने बहुत कम उम्र में बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी. वे दुनिया के सबसे बड़े ट्विन-इंजन विमान बोइंग 777 को उड़ाने वाली सबसे कम उम्र की कमांडरों में शामिल रही हैं. उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, रायबरेली से ट्रेनिंग शुरू की थी. इसके बाद 19 की उम्र में ही उन्होंने एयर इंडिया जॉइन कर लिया. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

बिना किराया बढ़ाए 24 महीने की लीज 

इस प्रॉपर्टी की लीज 24 महीने के लिए तय की गई है. सबसे खास बात ये है कि इस एग्रीमेंट में किराया बढ़ाने का कोई नियम नहीं रखा गया है. आमतौर पर मुंबई जैसे शहर में हर साल किराया बढ़ जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा. इस डील की ये खास बात सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है. इसके अलावा, इस महंगी प्रॉपर्टी के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं लिया गया है. आमतौर पर ऐसे घरों के लिए लोगों को भारी रकम जमा करनी पड़ती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है. 

आशा ताई की वो एक गलती... जिसने बर्बाद कर दी थी उनकी जिंदगी, बहनों लता-मीना-उषा से भी टूट गया था रिश्ता

डील में खर्च हुए टोटल  9,700 रुपये

रजिस्ट्रेशन से जुड़े कागजों के मुताबिक इस डील में कुल 9,700 रुपये खर्च हुए हैं. इसमें 8,700 रुपये स्टाम्प ड्यूटी के लिए दिए गए और 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर जमा किए गए. ये पूरा प्रोसेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए पूरा किया गया. इस डील को मुंबई के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ऑफिशियली दर्ज किया गया है. कागजों में ये भी साफ लिखा है कि किराया और रहने की शुरुआत 1 मार्च से मानी गई थी, यानी रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ लेकिन एग्रीमेंट पहले से लागू था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

‘भूत बंगला’ की प्रमोशन में चल रहे बिजी 

इसी बीच अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म ‘भूत बंगला’ के प्रमोशन में भी काफी बिजी चल रहे हैं. हाल ही में नोएडा के एक मॉल में प्रमोशनल इवेंट के दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. इस दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. अक्षय ने खुद भीड़ देखकर हैरानी जताई और कहा, ‘मुझे करीबन 36 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन एक मॉल के अंदर मैंने कभी इतने सारे लोग नहीं देखे’. इस इवेंट को प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी ऑनलाइन शेयर किया.

17 अप्रैल को रिलीज होगी ये फिल्म 

हालांकि, इस भीड़ के चलते कुछ अफरा-तफरी का माहौल भी बन गया था. लोग आगे बढ़ने के लिए बैरिकेड्स तोड़ने लगे और कुछ लोग एस्केलेटर की रेलिंग पर चढ़ गए. हालात थोड़े बेकाबू नजर आए, लेकिन अक्षय कुमार पूरे समय शांत रहे और फैंस से बातचीत करते रहे. उनकी फिल्म ‘भूत बंगला’ का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें हॉरर और कॉमेडी का मिक्स देखने को मिलता है. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 17 अप्रैल को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Akshay Kumar

Trending news

'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
bengaluru news
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
Bumble
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?