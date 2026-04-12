बिना डिपॉजिट बुक हुआ अक्षय कुमार का डुप्लेक्स! डील की शर्तें कर देंगी हैरान, किरायेदार बनीं दुनिया की सबसे कम उम्र की...

Akshay Kumar Leases Andheri Duplex: मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके से एक दिलचस्प प्रॉपर्टी डील की खबर सामने आई है. इस डील में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और पायलट एनी दिव्या का नाम जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. खबर के मुताबिक, एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट को 1.44 लाख रुपये महीने के किराए पर दिया गया है. ये फ्लैट स्काई पैन बिल्डिंग में स्थित है, जो ओबेरॉय कॉम्प्लेक्स, न्यू लिंक रोड पर है. ये घर 11वीं और 12वीं मंजिल पर बना है और इसमें एक बड़ा टेरेस भी शामिल है.

इस प्रॉपर्टी की लीज 7 अप्रैल, 2026 को रजिस्टर की गई है. एनी दिव्या का नाम एविएशन फील्ड में काफी जाना-पहचाना है. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आने वाली एनी ने बहुत कम उम्र में बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी. वे दुनिया के सबसे बड़े ट्विन-इंजन विमान बोइंग 777 को उड़ाने वाली सबसे कम उम्र की कमांडरों में शामिल रही हैं. उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, रायबरेली से ट्रेनिंग शुरू की थी. इसके बाद 19 की उम्र में ही उन्होंने एयर इंडिया जॉइन कर लिया.

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बिना किराया बढ़ाए 24 महीने की लीज

इस प्रॉपर्टी की लीज 24 महीने के लिए तय की गई है. सबसे खास बात ये है कि इस एग्रीमेंट में किराया बढ़ाने का कोई नियम नहीं रखा गया है. आमतौर पर मुंबई जैसे शहर में हर साल किराया बढ़ जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा. इस डील की ये खास बात सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है. इसके अलावा, इस महंगी प्रॉपर्टी के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं लिया गया है. आमतौर पर ऐसे घरों के लिए लोगों को भारी रकम जमा करनी पड़ती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है.

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डील में खर्च हुए टोटल 9,700 रुपये

रजिस्ट्रेशन से जुड़े कागजों के मुताबिक इस डील में कुल 9,700 रुपये खर्च हुए हैं. इसमें 8,700 रुपये स्टाम्प ड्यूटी के लिए दिए गए और 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर जमा किए गए. ये पूरा प्रोसेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए पूरा किया गया. इस डील को मुंबई के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ऑफिशियली दर्ज किया गया है. कागजों में ये भी साफ लिखा है कि किराया और रहने की शुरुआत 1 मार्च से मानी गई थी, यानी रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ लेकिन एग्रीमेंट पहले से लागू था.

‘भूत बंगला’ की प्रमोशन में चल रहे बिजी

इसी बीच अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म ‘भूत बंगला’ के प्रमोशन में भी काफी बिजी चल रहे हैं. हाल ही में नोएडा के एक मॉल में प्रमोशनल इवेंट के दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. इस दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. अक्षय ने खुद भीड़ देखकर हैरानी जताई और कहा, ‘मुझे करीबन 36 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन एक मॉल के अंदर मैंने कभी इतने सारे लोग नहीं देखे’. इस इवेंट को प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी ऑनलाइन शेयर किया.

17 अप्रैल को रिलीज होगी ये फिल्म

हालांकि, इस भीड़ के चलते कुछ अफरा-तफरी का माहौल भी बन गया था. लोग आगे बढ़ने के लिए बैरिकेड्स तोड़ने लगे और कुछ लोग एस्केलेटर की रेलिंग पर चढ़ गए. हालात थोड़े बेकाबू नजर आए, लेकिन अक्षय कुमार पूरे समय शांत रहे और फैंस से बातचीत करते रहे. उनकी फिल्म ‘भूत बंगला’ का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें हॉरर और कॉमेडी का मिक्स देखने को मिलता है. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 17 अप्रैल को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.