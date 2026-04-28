188 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई, 10 दिन में अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ ने मचाया धमाल, बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

फिल्म ‘भूत बंगला’ एक हॉरर-कॉमेडी जॉनर पर बेस्ड है, जिसमें डर और जोक्स का बेहतरीन मिक्चर देखने को मिल रहा है. अक्षय कुमार ने एक बार फिर अपने अलग अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है. फिल्म की कहानी, कॉमिक टाइमिंग और विजुअल इफेक्ट्स ने इसे फैमिली ऑडियंस के बीच भी काफी पॉपुलर बना दिया. यही वजह है कि ये फिल्म लगातार अच्छी ऑक्यूपेंसी बनाए हुए है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है.

फिल्म ने अब तक कुल 188.75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जिससे ये साल की शुरुआती बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई है. लोगों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और थिएटर्स में इसकी पकड़ भी मजबूत बनी हुई है.

ओपनिंग डे पर ही मचाया धमाल

अक्षय कुमार की इस फिल्म को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन के बाद इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया. वीकेंड पर फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, जिससे इसका कुल कलेक्शन तेजी से बढ़ता गया. दसवें दिन तक पहुंचते-पहुंचते ‘भूत बंगला’ ने 188.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, जो इसे एक सक्सेसफुल फिल्म की लिस्ट में शामिल कर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बॉक्स ऑफिस रिपोर्टकार्ड

हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ ने रिलीज के 10वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 139 करोड़ रुपए का आकंड़ा पार कर लिया है. वहीं नेट कलेक्शन कलेक्शन बढ़कर 117 करोड़ रुपए तक पहुंचा गया. अक्षय की ये फिल्म सिर्फ इंडियन्स को ही पसंद नहीं आ रही है, बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 188.75 करोड़ रुपए का आकंड़ा पार कर लिया है.

फिल्म की लगातार सफलता देखते हुए ये समझ आ रहा है कि आने वाले दिनों में इसका कलेक्शन और भी बढ़ सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो फिल्म 1-2 दिन में 200 करोड़ क्लब में भी शामिल हो जाएगी.