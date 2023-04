Mouni Roy संग शर्टलेस होकर Akshay Kumar ने लगाए ठुमके, लोगों ने ट्रोल करते हुए कहा- 'अंकल थोड़ी तो शर्म करो...'

शर्टलेस होकर किया डांस

वायरल वीडियो में अक्षय कुमार स्टेज पर शर्टलेस होकर एक्ट्रेस मौनी रॉय और सोनम बाजवा के साथ अपने गाने 'ओ बलमा' पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. जहां कुछ लोगों ने अक्षय की एनर्जी, फिटनेस और डांस की जमकर तारीफ की तो बहुत से लोगों ने उन्हें शर्टलेस होने पर ट्रोल भी किया. शर्टलेस होने पर एक यूजर ने तो खिलाड़ी कुमार को 'बेशर्म' तक डाला.

It looks so cringe to see 59 yo shirtless uncle dancing with 23- 24yo girls and doing creepy steps just to stay relevant.

What a downfall for Akshay Kumar.pic.twitter.com/DXzdPs0ZQ2

— Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) April 8, 2023