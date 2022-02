नई दिल्ली: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का एक ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) को चैलेंज दे दिया है. इस ट्वीट में उन्होंने टाइगर के लिए लिखा है कि जिस साल तुम पैदा हुए थे, उसी साल मैंने फिल्मों में डेब्यू किया था. फिर भी मुकाबला करोगे छोटे मियां? चलो फिर हो जाए फुल ऑन एक्शन.

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जल्द ही दूसरे एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. दोनों फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' (Bade Miyan Chote Miyan) के रीमेक में नजर आएंगे. यह फिल्म 24 साल पहले 1998 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और गोविंदा (Govinda) स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की रीमेक होगी. यह फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी. मेकर्स का दावा है कि यह सबसे बड़ी एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म होगी.

The year you debuted in this world, I debuted in films. Phir bhi muqabla karoge Chote Miyan? Chal phir ho jaye full-on action! @iTIGERSHROFF #BadeMiyanChoteMiyan Christmas 2023. https://t.co/oP5pEVtBMu@vashubhagnani @aliabbaszafar @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms

— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 8, 2022