‘मोहरा’ के सेट रवीना टंडन को डेट कर रहे थे अक्षय कुमार? डायरेक्टर ने सालों बाद किया खुलासा, बोलें- ‘दोनों के बीच...’

Akshay Kumar Raveena Tandon Dating Rumours: हिंदी सिनेमा में ऐसी कई ऑन-स्क्रीन जोड़ियां हैं, जिनको फैंस साथ में खूब पसंद करते हैं और जिन्होंने साथ में कई हिट फिल्में भी दी हैं. उन्हीं में से एक अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी भी है, जिन्होंने 90s एक साथ 7 फिल्मों 'मोहरा', 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'खिलाड़ीयों का खिलाड़ी', 'बारूद', 'कीमत', 'पुलिस फोर्स: एन इनसाइड स्टोरी' में काम किया और सभी हिट रहीं और अब दोनों साथ में 'वेलकम टू द जंगल' में भी नजर आएंगे.

हालांकि, एक समय ऐसा भी था जब अक्षय कुमार और रवीना टंडन के के डेटिंग की खबरों सुर्खियों में छाई रहती थीं, लेकिन दोनों ने इन तमाम तरह की खबरों पर हमेशा चुप्पी बनाए रखी. अब हाल ही में ‘त्रिदेव’, ‘मोहरा’ और ‘गुप्त’ जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर राजीव राय ने दोनों के रिश्तों पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने बताया कि क्या ‘मोहरा’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कुछ चल रहा था?

क्या सच में चल रहा था दोनों का चक्कर?

खासकर जब उन्होंने ‘तू चीज बड़ी है मस्त मस्त’ और ‘टिप टिप बरसा पानी’ जैसे गानों की शूटिंग की थी, तब ये अफवाहें और तेज हो गई थीं. जब राजीव राय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक में कहा, 'मैं दूरबीन लेकर थोड़े बैठा था!'. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें दोनों की बॉडी लैंग्वेज से कुछ अंदाजा हुआ? तो उन्होंने कहा कि सेट पर 100-200 लोग होते हैं. हर कलाकार को समझदारी से पेश आना होता है और एक हीरोइन को अपनी इमेज का भी ध्यान रखना होता है.

दोनों के बीच नहीं था कोई खास रिश्ता

राजीव ने साफ कहा कि सभी की निगाहें सबसे ज्यादा हीरो-हीरोइन पर ही होती हैं. उन्हें कभी ऐसा कुछ नजर नहीं आया. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो मुझे तो बाद में सुनकर हैरानी हुई कि क्या वाकई ऐसा कुछ था?'. उनका कहना है कि ‘मोहरा’ की शूटिंग के दौरान अक्षय और रवीना के बीच ऐसा कोई रिश्ता दिखा नहीं. जो भी बातें हैं, वो बाद में सामने आईं, फिल्म के समय तो ऐसा कुछ नहीं दिखा. 90s में अक्षय कुमार और रवीना टंडन को बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थी.

दोनों की होना वाली थी सगाई!

दोनों की सगाई की खबरें भी सामने आई थीं, लेकिन बाद में वे अलग हो गए. रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वे अक्षय की जिंदगी से बाहर निकल चुकी थीं, तब वे किसी और को डेट कर रही थीं और अक्षय भी किसी और के साथ थे. रवीना ने साफ कहा, 'कॉलेजों में लड़कियां हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदलती हैं, लेकिन मेरी एक टूटी सगाई आज भी मेरे नाम से जुड़ी हुई है. मुझे नहीं पता क्यों?'. उन्होंने बताया कि दोनों अपनी-अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी पुरानी बातें पीछा नहीं छोड़तीं.

ब्रेकअप के बार बढ़ चुके थे आगे

उन्हें इस बात की कोई जलन नहीं है, क्योंकि सबने अपनी राह पकड़ ली है. आज अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना से शादीशुदा हैं और रवीना टंडन ने साल 2004 में फिल्म निर्माता अनिल थडानी से शादी की थी. दोनों कलाकार अब अपनी-अपनी लाइफ में खुश हैं और आगे बढ़ चुके हैं. पुरानी बातों पर ध्यान नहीं देते. राजीव राय की ये बातचीत एक बार फिर से 90 के दशक की उन यादों को ताजा कर गई, जो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं. आज भी दोनों को जोड़ी को पसंद किया जाता है.