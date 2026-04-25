पकड़ा गया वो शख्स… जिसने अक्षय कुमार की बेटी नितारा से मांगी थी अश्लील फोटो, महीनों बाद एक्शन में आई साइबर पुलिस

‘भूत बंग्ला’ एक्टर अक्षय कुमार की बेटी से जुड़ा साइबर क्राइम मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें साइबर पुलिस कार्रवाई करते हुए महीनों बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
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मुंबई साइबर पुलिस ने बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की बेटी नितारा कुमार से जुड़े साइबर हैरेसमेंट मामले में एक गिरफ्तारी की है. मुंबई साइबर पुलिस के महानिदेशक यशस्वी यादव ने बताया कि उन्होंने इस मामले में एक शख्स को अरेस्ट किया है, ऑफिसर के अनुसार, नितारा को उस समय निशाना बनाया गया, जब वो एक ऑनलाइन गेम खेल रही थी, जहां से उसे अश्लील मैसेज आए और अश्लील फोटो की मांग की गई. महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने शहर के आरडी नेशनल कॉलेज में साइबर अवेयरनेस के लिए एक स्पेशल इवेंट होस्ट किया था.
इस इवेंट में स्टूडेंट को डिजिटल दुनिया के खतरों के बारे में बताया गया और उन्हें सुरक्षित डिजिटल ऑप्शन के बारे में जानकारी दी गई. क्लास में ऑनलाइन पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाव के उपाय, सोशल मीडिया पर सुरक्षा, फिशिंग हमले और साइबर बुलिंग जैसे टॉपिक को शामिल किया गया था.
नितारा ने तुरंत पेरेंट्स को किया इफॉर्म
इस इवेंट के दौरान यशस्वी यादव ने कहा, ‘अक्षय कुमार ने हमारे साथ एक बेहद चौंकाने वाली घटना शेयर की थी, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया जा रहा. एक्टर की बेटी नितारा एक बहुत ही बहादुर लड़की हैं, उन्होंने तुरंत अपने माता-पिता को इस बारे में बताया. उनके माता-पिता के जरिए हमें ये जानकारी मिली और इसी तरह हमने इस मामले को आगे बढ़ाया.
अक्षय कुमार का वीडियो किया प्ले
इस इवेंट में यशस्वी यादव ने अक्षय कुमार का एक पुराना वीडियो प्ले किया, जिसमें सुपरस्टार ने घटना के बारे में बताया था. जिसमें उन्होंने कहा, ‘मैं आपके साथ एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहता हूं, जो कुछ महीने पहले मेरे घर पर घटी थी. मेरी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी. कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ खेल सकते हैं. खेलते समय आपको 'धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा' या 'आप बहुत अच्छा खेल रही हैं' जैसे मैसेज मिलते हैं, जो बहुत ही अच्छे मैसेज होते हैं. लेकिन अचानक, एक व्यक्ति ने पूछा, 'आप कहां से हैं?' उसने लिखा, 'मुंबई' और फिर सब कुछ बिल्कुल अलग हो गया. उस व्यक्ति ने उससे कहा, 'बहुत अच्छा खेला. तुमने बहुत अच्छा खेला'.’
अक्षय ने बताई चौंकाने वाली घटना
अक्षय कुमार ने आगे इस इंटरव्यू में बताया, ‘फिर एक मैसेज आया, ‘आप लड़के हो या लड़की?’ उसने जवाब दिया, ‘लड़की’. बात आगे बढ़ती गई. फिर उसने एक मैसेज भेजा, ‘क्या आप मुझे अपनी अश्लील फोटो भेज सकती हैं?’ मेरी बेटी ने तुरंत फोन बंद कर दिया. उसने जाकर मेरी पत्नी को सब कुछ बताया. यह बहुत अच्छी बात थी कि उसने जाकर मेरी पत्नी से इस बारे में बात की.’
साइबर क्राइम को लेकर की थी ये रिक्वेस्ट
एक्टर ने आगे बताया कि चीजें इसी तरह शुरू होती हैं. ये भी साइबर क्राइम का एक हिस्सा है. लोग और बच्चे बहक जाते हैं. फिरौती देनी पड़ती है. सुसाइड के कई मामले सामने आए हैं. डिजिटल दुनिया में, ये बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे इसके बारे में जानें.’ इस बारे में बात करते हुए एक्टर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से स्कूलों में साइबर अपराध के बारे में जानकारी फैलाने के लिए क्लासेस होस्ट करने की रिक्वेस्ट की थी.
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