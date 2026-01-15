‘पापा बहुत कर्जे में हैं, आप हेल्प कर दो...’ वोट डालने पहुंचे अक्षय कुमार, लड़की ने पैर छूकर लगाई मदद की गुहार, VIDEO देख भर आएंगी आंखें

Akshay Kumar Viral Video: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी दरियादिली और नेकदिल स्वभाव के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. जरूरतमंदों की मदद के लिए वह बिना सोचे आगे बढ़ जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक भावुक पल सामने आया, जब एक लड़की ने उनसे पैर छूकर मदद की गुहार लगाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं और अब तक इस पर हजारों इमोशनल प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं.

वीडियो में अक्षय कुमार ग्रे शर्ट और हल्के रंग की पेंट में नजर आ रहे हैं. वो अपने कई गार्ड्स के साथ और पैप्स के बीच से निकलते हुए अपनी गाड़ी की ओर जा रहे होते हैं. तब ही भीड़ में एक छोटी लड़की हाथ में कुछ पेपर्स लिए उनके पास आती है और सुपरस्टार को दिखाते हुए कहती है, ‘पापा बहुत कर्जे में हैं, आप हेल्प कर दो...’. जिसके बाद अक्षय अपने एक गार्ड की ओर इशारा करते हुए लड़की से कहते हैं, ‘इनको अपना नंबर लिखा दो’, ताकि वो उस लड़की की मदद कर सकें.

फैंस जमकर कर अक्षय की तारीफ

अक्षय की ये बात को सुनने के बाद लड़की अक्षय कुमार के पैर छू लेती हैं और एक्टर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं. उनका ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया. ये वीडियो आंखों से आंसू निकाल देने वाला है, लेकिन फैंस को इस बात का सेटिस्फेक्शन भी है कि अक्षय उस लड़की की मदद जरूर करेंगे. कमेंट्स सेक्शन में भी फैंस अपना रिएक्शन देते हुए अक्षय की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, ‘बड़े दिल वाला’. दूसरे ने लिखा, ‘अक्षय कुमार सर ग्रेट’.

19 साल पुराना किस्सा... जब अमिताभ बच्चन के घर ‘जलसा’ पहुंचे थे देव आनंद, आधे घंटे गेट पर करना पड़ा इंतजार, वॉचमैन ने भी किया नजरअंदाज

600 से ज्यादा स्टंटमैन का किया था बीमा

इस तरह के ढेरों कमेंट्स उनके इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं. हालांकि, ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी ने अक्षय से मदद मांगी हो. वे अक्सर जरूरतमंदों की मदद करते हैं. कुछ समय पहले उन्होंने 600 से ज्यादा स्टंटमैन की मदद के लिए बीमा कराया था, जिसमें 5-5.5 लाख तक का कैशलेस हेल्थ, एक्सीडेंट कवर और आकस्मिक मृत्यु पर 20-25 लाख पारिवारिक सहायता शामिल है. उन्होंने ये पहल 2017 से पर्सनल फंड से शुरू की और SM राजू की मृत्यु के बाद इसे लागू कर दिया.

अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट

वहीं, अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय जल्द ही हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ में नजर आने वाले हैं, जो इसी साल 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी. फिल्म में अक्षय कुमार भूत-शमन करते दिखेंगे. इसके अलावा वे कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ में भी नजर आएंगे. उम्मदी है कि ये फिल्म भी इसी साल रिलीज होगी. साथ ही वे ‘राउडी राठौर 2’ (2026) और हॉरर फिल्म ‘हैवान’ (2026) में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान भी नजर आएंगे. उनकी फिल्मों को लेकर फैंस भी एक्साइटेड हैं.