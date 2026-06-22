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रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को मिली कड़ी टक्कर, OTT पर अक्षय कुमार की फिल्म बनी नंबर 1

साल 2025 से बॉक्स ऑफिस पर लगातार रणवीर सिंह का दबदबा बना हुआ है, जिसके बाद वो पिछले कुछ समय से ओटीटी पर भी राज कर रहे हैं. लेकिन इस महीने 'धुरंधर 2' को अक्षय कुमार की फिल्म से कड़ी टक्कर मिली है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 22, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:25 PM IST
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को मिली कड़ी टक्कर, OTT पर अक्षय कुमार की फिल्म बनी नंबर 1

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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