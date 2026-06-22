रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने टक्कर दी है, जो 12 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. फिल्म ने सिनेमाघरों में भी शानदार प्रदर्शन किया था और 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था. इस फिल्म में अक्षय कुमार एक बार फिर से अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. हॉरर और कॉमेडी का मिक्सचर ऑडियंस को इतना पसंद आया कि फिल्म ओटीटी पर भी लगातार देखी जा रही है. इसलिए कई दिनों बाद भी ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी हुई है.