रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इस साल की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में से एक रही है. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही जबरदस्त कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.ऑडियंस ने रणवीर सिंह के दमदार अंदाज को खूब पसंद किया और फिल्म को लोगों से शानदार रिस्पॉन्स मिला. वहीं थिएटर में धूम मचाने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी पहुंच चुकी है, जहां इसे लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेटं देखने को मिली.
हालांकि, नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई इस फिल्म की स्टोरी में थोड़ा बदलाव किया गया था. वहीं ये फिल्म रिलीज होते ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गई, लेकिन अब ये फिल्म फिलहाल दूसरे नंबर की पोजिशन पर बनी हुई हैं. उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को अक्षय कुमार की फिल्म ने कड़ी टक्कर दी है. इतना ही नहीं, ये फिल्म नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर बनी हुई है और लगातार अपनी जगह बनाए हुए है.
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने टक्कर दी है, जो 12 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. फिल्म ने सिनेमाघरों में भी शानदार प्रदर्शन किया था और 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था. इस फिल्म में अक्षय कुमार एक बार फिर से अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. हॉरर और कॉमेडी का मिक्सचर ऑडियंस को इतना पसंद आया कि फिल्म ओटीटी पर भी लगातार देखी जा रही है. इसलिए कई दिनों बाद भी ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी हुई है.
दूसरी ओर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. हालांकि, ये फिल्म इससे पहले जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो चुकी थी. अब इसे नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें. मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 1800 करोड़ रुपये की कमाई कर इतिहास रच दिया था. फिल्म के एक्शन, कहानी और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. ऐसे में ओटीटी पर भी इसको लेकर अच्छे रिएक्शन देखने को मिले.
नेटफ्लिक्स की मौजूदा टॉप 10 फिल्मों की बात करें तो, पहले नंबर पर 'भूत बंगला', दूसरे नंबर पर 'धुरंधर 2' मौजूद है. इसके बाद तीसरे नंबर पर 'वॉइस मेल फॉर इसाबेल', चौथे नंबर पर 'मां बहन', पांचवें पर 'हसबैंड्स इन एक्शन' और छठे नंबर पर धनुष की फिल्म 'कारा' है. इसके अलावा सातवें स्थान पर '29', आठवें नंबर पर 'कर्तव्य', नौवें नंबर पर 'क्रिएटर' और दसवें नंबर पर 'कलंक' शामिल है.
फिलहाल ओटीटी की इस रेस में अक्षय कुमार रणवीर सिंह से आगे नजर आ रहे हैं. हालांकि 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए आने वाले दिनों में इसकी रैंकिंग बदल भी सकती है. लेकिन इस समय नेटफ्लिक्स पर दर्शकों की पहली पसंद 'भूत बंगला' बनी हुई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रणवीर सिंह की फिल्म आने वाले दिनों में नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर पाती है या फिर अक्षय कुमार की फिल्म अपना दबदबा बनाए रख