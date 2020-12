घोड़ी पर चढ़कर Akshay Kumar ने यूं किया नागिन डांस, हंस हंसकर लोटपोट हुए फैंस

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'अतरंगी रे (Atrangi Re)' की शूटिंग में व्यस्त हैं. इसी बीच अक्षय कुमार का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म 'गुड न्यूज' (Good Newwz) के सेट से एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. फिल्म को रिलीज हुए आज एक साल पूरा हो गया है. इस मौके पर अक्षय ने एक फनी वीडियो शेयर किया है.

अक्षय कुमार का नागिन डांस

इस वीडियो में अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक दूल्हे के साथ घोड़ी पर चढ़कर नागिन डांस करते नजर आ रहे हैं. क्लिप में अभिनेता अपने मुंह में नोट भी दबाए हुए हैं. शेयर वीडियो को कैप्शन देते हुए अक्षय ने लिखा, 'अगर मैं इस बात का वर्णन करूं कि यह साल कैसा गुजरा, तो वह बिल्कुल ऐसा होगा. कुछ उतार-चढ़ाव के साथ अलग-अलग रूप लेता हुआ, लेकिन आखिरकार हम खुद को संभालने में कामयाब रहे. उम्मीद करता हूं कि अगली साल आपके लिए खूब सारी गुड न्यूज लेकर आए. गुड न्यूज के एक साल पूरे.'

If I were to describe the year gone by, that’s exactly how it would be...topsy-turvy with some ups and downs but eventually we managed to hold on. Hope the coming year brings with it lots of #GoodNewwz #1YearOfGoodNewwz#KareenaKapoorKhan @diljitdosanjh @advani_kiara pic.twitter.com/wYELEEF3Cb

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 27, 2020