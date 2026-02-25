Advertisement
Bhooth Bangla First Song: अक्षय कुमार करेंगे भूतों के साथ मस्ती, रामजी आके भला करेंगे के टीजर ने फैंस को बनाया दीवाना

Bhooth Bangla First Song: अक्षय कुमार करेंगे भूतों के साथ मस्ती, 'रामजी आके भला करेंगे' के टीजर ने फैंस को बनाया दीवाना

Bhooth Bangla First Song: भूत बंगला 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जो अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी को 14 साल बाद फिर से साथ ला रही है. मेकर्स ने पहला गाना ‘रामजी आके भला करेंगे’ का टीजर रिलीज किया, जिसमें अक्षय अपने पुराने कॉमिक अंदाज में नजर आ रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 03:21 PM IST
Bhooth Bangla First Song: अक्षय कुमार करेंगे भूतों के साथ मस्ती, 'रामजी आके भला करेंगे' के टीजर ने फैंस को बनाया दीवाना

'जॉली एलएलबी 3' के साल भर बाद अक्षय कुमार एक बार अपने हॉरर-कॉमेडी अवतार से फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. अपनी कॉमेडी और हॉरर से भरपूर फिल्म 'भूत-बंगला' के पोस्टर और रिलीज डेट अनाउंसमेंट के बाद दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह बन चुका है और इसी के साथ मेकर्स ने फिल्म के पहले गाने की झलक भी दिखाई है. साथ ही ये भी बताया है कि पूरा गाना कब रिलीज होगा.

'भूत बंगला' का पहला गाना 'राम जी आकर भला करेंगे' का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें अक्षय अपने तांत्रिक अवतार में नजर आ रहे हैं. उनके आसपास भूतों की टोली भी नजर आ रही है. अपकमिंग सॉन्ग हॉरर और कॉमेडी से भरा है, जिसे देखकर थोड़ा डर जरूर लगेगा, लेकिन अभिनेता के एक्सप्रेशन हंसने पर मजबूर कर देंगे. 'राम जी आकर भला करेंगे' गाने की म्यूजिक बीट भी शानदार है और सुनकर लग रहा है कि ये सॉन्ग हिट होने वाला है.

'रामजी आके भला करेंगे' का टीजर आउट 

'राम जी आकर भला करेंगे' के पूरे गाने के लिए दर्शकों को कल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि पूरा गाना कल रिलीज होगा. एक्टर ने गाने की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है. उन्होंने लिखा, 'मैं अपने भूतों के साथ तैयार हूं, और क्या आप हैं? 'राम जी आकर भला करेंगे' का टीजर जारी. गाना कल निकलेगा!'

ये भी पढ़ें: आंखों पर काला चश्मा और गले में रुद्राक्ष की माला...अक्षय ने फैंस को दिलाई 'भूल भुलैया' की याद; 'भूत बंगला' का मोशन पोस्टर आउट

कब आएगी भूत-बंगला?

बता दें कि भूत-बंगला 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'भूत-बंगला' से फैंस और बॉक्स ऑफिस को बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि अभिनेता की जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर औसत रही थी लेकिन हिट नहीं हुई थी. बिना सुपरहिट फिल्म दिए अभिनेता को एक लंबा समय गुजर चुका है और ऐसे में 'भूत-बंगला' कुछ बड़ा कर सकती है. 

'भूत-बंगला' के अलावा भी अभिनेता की बैक-टू-बैक कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिसमें 'हैवान’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ शामिल है. ‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून को रिलीज होगी, जबकि हैवान की शूटिंग पूरी हो चुकी है लेकिन अभी रिलीज पर सस्पेंस है.

