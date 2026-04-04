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Hindi NewsबॉलीवुडUS-Iran जंग की आहट पर कांपा बॉलीवुड! तनाव में फंसे लोगों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, तो जावेद अख्तर ने ट्रंप को सुनाई खरी-खोटी

US-Iran जंग की आहट पर कांपा बॉलीवुड! तनाव में फंसे लोगों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, तो जावेद अख्तर ने ट्रंप को सुनाई खरी-खोटी

Celebs on US Iran Tensions: अमेरिका-ईरान टेंशन पर भारत के कई बड़े सितारों ने अपनी बात रखी. अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सोनू सूद ने जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं. चलिए बताते हैं कि किस स्टार ने क्या कहा? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:22 AM IST
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Indian Celebrities on US Iran Tensions
Indian Celebrities on US Iran Tensions

Indian Celebrities on US Iran Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. भारत में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है और फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे अपनी राय खुलकर रख रहे हैं. कोई शांति की अपील कर रहा है तो कोई चिंता जता रहा है. हालात को देखते हुए लोगों में डर और बेचैनी भी है. ऐसे समय में भारतीय सितारों की आवाज भी सामने आ रही है, जो अपनी सोच और एक्सपीरियंस के हिसाब से इस मुद्दे पर रिएक्शन दे रहे हैं. 

जावेद अख्तर इस मुद्दे पर सबसे पहले रिएक्शन देने वालों में शामिल रहे. उन्होंने सोशल मीडिया पर अमेरिका और इजराइल की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा, ‘मुझे लगता है इस बार ट्रंप और इजराइल ने हद पार कर दी है. अगर उन्हें ऐसा करने दिया गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा. चीन की साख भी खतरे में आ सकती है. ये ताकतवर लोग दूसरों को दीवार से लगा रहे हैं और फिर उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर रहे हैं’. उनकी इस पोस्ट पर लोगों ने अपन-अपने रिएक्शन भी दिए. 

सोनू सूद ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ

वहीं सोनू सूद ने हमेशा की तरह इंसानियत को सबसे ऊपर रखा. उन्होंने उन लोगों की मदद की जो इस टेंशन के चलते दुबई में फंस गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कई लोगों के रहने का इंतजाम मुफ्त में कराया. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘उम्मीद है सब ठीक होगा और मैं सबके लिए खुशियों की कामना करता हूं’. सोनू का ये कदम एक बार फिर दिखाता है कि मुश्किल समय में वो लोगों के साथ खड़े रहते हैं. लोग उनकी इस दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

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अक्षय कुमार ने जताई चिंता

अक्षय कुमार ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की. अपने शो के दौरान उन्होंने लोगों से दुआ करने की बात कही. उन्होंने कहा, ‘जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में अभी बहुत परेशानी चल रही है. कई जगह युद्ध हो रहे हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए. जब भी आप रात को सोने जाएं, उससे पहले अपने परिवार और देश के लिए एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें ताकि हम सब सुरक्षित रहें’. उनके इस मैसेज को दर्शकों ने काफी पसंद किया और जमकर उनकी तारीफ की. 

कुछ ऐसा बोले कंगना रनौत-आर माधवन

बॉलीवुड एक्ट्रेस-बीजेपी सांसद कंगना रनौत और ‘धुरंधर 2’ स्टार आर माधवन ने भी इस मुद्दे पर अपनी-अपनी राय रखी. कंगना ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत सुरक्षित और मजबूत बना है. वहीं, आर माधवन ने यूएई में चल रही रिलीफ अरेंजमेंट की जानकारी शेयर की. इन सभी सितारों की बातों से साफ है कि हालात को लेकर चिंता तो है, लेकिन साथ ही लोग शांति और बेहतर भविष्य की उम्मीद भी कर रहे हैं.

मलयालम सुपरस्टार ने भी रखी अपनी बात 

आखिर में मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने भी एक इवेंट में इस हालात पर बात की. उन्होंने इसे फिल्मों से जोड़ते हुए समझाने की कोशिश की. उन्होंने कहा, ‘फिल्मों में भी लड़ाई होती है, कभी कोई जीतता है तो कभी दोनों हार जाते हैं. अभी असल जिंदगी में भी युद्ध चल रहा है. मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंसानियत जीते’. उनकी ये बात काफी सीधी और दिल को छूने वाली लगी. अब देखना ये है कि आने वाले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच कैसे हालात बनते हैं. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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