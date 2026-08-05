‘ये औरत के नाम पर कलंक हुआ है...’, इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा अक्षय कुमार का ये VIDEO; क्या आपने भी देखा?

आज के समय में स्मार्टफोन और इंटरनेट की वजह से छोटे वीडियो और रील्स देखने की आदत तेजी से बढ़ रही है. लोग अपना खाली समय बिताने के लिए दिन में कई बार इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं. ये चंद सेकंड के वीडियो इतनी स्मार्टनेस से बनाए जाते हैं कि तुरंत लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन अब ये सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं रह गया है. लोग इनके जरिए नई-नई जानकारियां, हुनर और बेहतरीन आइडियाज भी बहुत आसानी से एक-दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, जिनमें कॉमेडी वीडियो भी शामिल होते हैं.
सोशल मीडिया पर सिर्फ वही वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लोग खुद को उनसे जोड़ पाते हैं. जब कोई वीडियो हमारे रोजमर्रा के कामों, घर-परिवार की बातों या हंसी-मजाक से जुड़ी होती हैं, तो वो सीधा दिल को छू लेती है. इसके साथ अगर ट्रेंडिंग गाना, नए डायलॉग और बेहतरीन तरीका मिला दिया जाए, तो वीडियो का मजा दोगुना हो जाता है. लोग ऐसे मजेदार वीडियो देखकर खुद भी मुस्कुराते हैं और तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं. आजकल इंटरनेट पर एक ऐसा ही पुराना वीडियो खूब देखा जा रहा है.
ये वीडियो इंडस्ट्री के जाने-माने कॉमेडियन कपिल शर्मा के मशहूर कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ का है. वीडियो में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं, जो उनकी कॉमेडी फिल्म ‘हाउसफु 5’ के प्रमोशन के दौरान का है. शो के सुपरस्टार के साथ रितेश देशमुख, चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ और अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं. साथ ही कपिल शर्मा और गुत्थी के गैटअप में सुनील ग्रोवर भी नजर आ रहे हैं. वीडियो में अक्षय और गुत्थी के बीच में बड़ा ही मजेदार सीन देखने को मिलता है, जो हंसने पर मजबूर कर देता है.
वीडियो में अक्षय और गुत्थी जमीन पर बैठे नजर आते हैं. अक्षय गुत्थी को एक टक देखते रहते हैं. तब गुत्थी अक्षय से पूछती है, ‘प्यार हो गया आपको हमसे?’, जिसे सुनके वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं. इसके बाद अक्षय कहते हैं, ‘ऐसी औरत से प्यार होने से अच्छा है आदमी बिना औरत के मर जाए. ये औरत है, ये औरत के नाम पर कलंक हुआ है’. अक्षय की ये बात सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाते हैं. सालभर बाद भी जब लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है.
इस वायरल वीडियो को राजित प्रजापति नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने शेयर किया है, जिस पर अब तक 1.8 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 58K लाइक्स आ चुके हैं. साथ ही फैंस कमेंट्स कर दोनों की जमकर तारीफ भी करते हैं. ये कोई पहला मौका नहीं है, अक्षय कुमार की ऐसी ढेरों कॉमेडी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिनको खूब पसंद किया जाता है. अक्षय कुमार को खिलाड़ी के साथ-साथ कॉमेडी किंग भी कहा जाता है. वे जहां भी जाते हैं अपनी कॉमेडी और सटायर से पूरे माहौल में रंग ही जमा देते हैं.
वहीं, अगर अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनको आखिरी बार हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेडिंग में बनी हुई है. इसके अलावा वे जल्द ही ‘हैवान’ में नजर आने वाले हैं, जिसनें उनके साथ सैफ अली खान, श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी नजर आएंगे. ये एक थ्रिलर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन प्रियदर्शन कर रहे हैं. ये फिल्म इसी साल 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.