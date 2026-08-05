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‘ये औरत के नाम पर कलंक हुआ है...’, इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा अक्षय कुमार का ये VIDEO; क्या आपने भी देखा?

Akshay Kumar Viral Video: इंटरनेट पर अक्सर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं, जो लोगों का ध्यान खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते. इन दिनों अक्षय कुमार का भी एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे कुछ ऐसा कह देते हैं, जिसने सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जता है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 05, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:51 PM IST
‘ये औरत के नाम पर कलंक हुआ है...’, इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा अक्षय कुमार का ये VIDEO; क्या आपने भी देखा?
Image Credit: Akshay Kumar Viral Video

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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