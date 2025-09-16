रिलीज से पहले अक्षय कुमार की फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, CBFC ने 'जॉली एलएलबी 3' पर लगाए कट, 19 सितंबर को थिएटर में होगा धमाल

Akshay Kumar And Arshad Warsi Jolly LLB 3: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म में अरशद और अक्षय आपस में भिड़ते नजर आएंगे. जॉली एलएलबी 3 सेंसर बोर्ड (CBFC) से पास हो चुकी है. लेकिन पास होने से पहले इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने कई जगह कैंची चलाई है.

सेंसर बोर्ड ने फिल्म में किए बदलाव

'जॉली एलएलबी 3' पर सेंसर बोर्ड ने कई बदलाव किए हैं. लेकिन इन बदलाव से फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ा. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से सबसे पहले पुराने डिस्क्लेमर को हटाकर नया डिस्क्लेमर जोड़ा गया है. फिल्म में जहां कहीं भी अल्कोहल ब्रांड का सीन है, उसे ब्लर कराया गया है. वहीं मेकर्स से कहा गया था कि इस जगह वो काल्पनिक नाम का इस्तेमाल करें.

एक सीन और डायलॉग कर करवाया चेंज

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में एक अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसे हटवाया गया है. वहीं एक सीन में एक बूढ़ी महिला को परेशान करते दिखाया गया था तो उस सीन को बदलाव किया गया है और उस सीन में एक डायलॉग भी बदला गया है. एक दूसरे सीन में एक्ट्रेस के हाथ में एक फाइल दिखाई गई है और उस फाइल पर एक लोगो था, जिसे ब्लर करवाया गया है. फिल्म के सेकेंड हाफ में एक डायलॉग को बदला गया है, जिसे अब ‘जानकी अम्मा का गांव सिर्फ एक…चेक मुंह पर फेंककर मारा’ किया गया.

फिल्म को मिला U/A 16+ सर्टिफिकेट

जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सीमा बिस्वास के अलावा हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव जैसे कई सितारे नजर आएंगे. फिल्म में इन सभी बदलावों के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को U/A 16+ का सर्टिफिकेट दिया है. इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि इस फिल्म को 16 साल से ज्यादा के उम्र वालों के लिए सुटेबल है. हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपने पैरेंट्स गाइडेंट में देख सकते है. अक्षय की फिल्म का टाइम 2 घंटे 37 मिनट और 16 सेकेंड है.