रिलीज से पहले अक्षय कुमार की फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, CBFC ने 'जॉली एलएलबी 3' पर लगाए कट, 19 सितंबर को थिएटर में होगा धमाल
Advertisement
trendingNow12924476
Hindi Newsबॉलीवुड

रिलीज से पहले अक्षय कुमार की फिल्म पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, CBFC ने 'जॉली एलएलबी 3' पर लगाए कट, 19 सितंबर को थिएटर में होगा धमाल

Jolly llb 3 Censor Board: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' पर भी सेंसर बोर्ड की कैंची चली. अक्षय और अरशद वारसी की फिल्म में CBFC ने कई बदलाव करवाए हैं. हालांकि फिल्म को U/A 16+ का सर्टिफिकेट मिल गया है और फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.   

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 16, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जॉली एलएलबी 3'
'जॉली एलएलबी 3'

Akshay Kumar And Arshad Warsi Jolly LLB 3: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म में अरशद और अक्षय आपस में भिड़ते नजर आएंगे. जॉली एलएलबी 3 सेंसर बोर्ड (CBFC) से पास हो चुकी है. लेकिन पास होने से पहले इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने कई जगह कैंची चलाई है. 

सेंसर बोर्ड ने फिल्म में किए बदलाव
'जॉली एलएलबी 3' पर सेंसर बोर्ड ने कई बदलाव किए हैं. लेकिन इन बदलाव से फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ा. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से सबसे पहले पुराने डिस्क्लेमर को हटाकर नया डिस्क्लेमर जोड़ा गया है. फिल्म में जहां कहीं भी अल्कोहल ब्रांड का सीन है, उसे ब्लर कराया गया है. वहीं मेकर्स से कहा गया था कि इस जगह वो काल्पनिक नाम का इस्तेमाल करें. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक सीन और डायलॉग कर करवाया चेंज 
रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में एक अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसे हटवाया गया है. वहीं एक सीन में एक बूढ़ी महिला को परेशान करते दिखाया गया था तो उस सीन को बदलाव किया गया है और उस सीन में एक डायलॉग भी बदला गया है.  एक दूसरे सीन में एक्ट्रेस के हाथ में एक फाइल दिखाई गई है और उस फाइल पर एक लोगो था, जिसे ब्लर करवाया गया है. फिल्म के सेकेंड हाफ में एक डायलॉग को बदला गया है, जिसे अब ‘जानकी अम्मा का गांव सिर्फ एक…चेक मुंह पर फेंककर मारा’ किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फिल्म को मिला U/A 16+ सर्टिफिकेट
जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सीमा बिस्वास के अलावा हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव जैसे कई सितारे नजर आएंगे. फिल्म में इन सभी बदलावों के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को U/A 16+ का सर्टिफिकेट दिया है. इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि इस फिल्म को 16 साल से ज्यादा के उम्र वालों के लिए सुटेबल है. हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपने पैरेंट्स गाइडेंट में देख सकते है. अक्षय की फिल्म का टाइम 2 घंटे 37 मिनट और 16 सेकेंड है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Akshay KumarJolly LLB 3

Trending news

महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहिम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहिम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
;