सितारों की फौज लेकर आया बॉक्स ऑफिस का 'पृथ्वीराज', जानिए टीजर देखकर क्या कह रहे फैंस?

नई दिल्ली: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'पृथ्वीराज' (Prithviraj) का टीजर रिलीज हो गया है. धमाकेदार अंदाज में अक्षय कुमार एक बार फिर लोगों का मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं. इस बार अक्षय मराठा स्टाइल में बड़े परदे पर एंट्री मारने वाले हैं. उनका ये रूप जरूर उनके फैंस को पसंद आने वाला है. इसी फिल्म से मानुषी छिल्लर भी बॉलीवुड में अपने कदम रखने वाली हैं.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की यह फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान (Prithviraj Chauhan) की जिंदगी पर आधारित है. इस फिल्म से पूर्व विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर डेब्यू कर रही हैं. वह राजकुमारी संयोगिता का किरदार निभा रही हैं. 1 मिनट 22 सेकेंड के टीजर में पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी की झलक दिखाई गई है. टीजर में दमदार डायलॉग रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं. अक्षय के फैंस भी इस टीजर को देखकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

A heroic story about pride and valour. Proud to play Samrat #Prithviraj Chauhan. Celebrate #Prithviraj with #YRF50 only at a big screen near you on 21st January22. @ManushiChhillar @duttsanjay @SonuSood #DrChandraprakashDwivedi @yrf pic.twitter.com/GzNyMoTKux

