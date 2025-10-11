देशभक्ति के रंग में रंगे खिलाड़ी कुमार, ‘तेरी मिट्टी’ गाने पर दी ऐसी दमदार परफॉर्मेंस, देखते ही रह गए लोग, मिनटों में वायरल हुआ VIDEO

Akshay Kumar Performance: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार शुक्रवार को गुजरात में आयोजित ग्रैंड म्यूजिकल शो ‘मेरा देश पहले: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी’ में शामिल हुए. ये एक ऐसा इवेंट था, जिसमें देशभक्ति और म्यूजिक का बेहतरीन संगम देखने को मिला. इस मौके पर अक्षय ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘केसरी’ का सबसे फेमस गाना ‘तेरी मिट्टी’ पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया. पूरे इवेंट में अक्षय का अंदाज बेहद इमोशनल और जोश से भरा हुआ नजर आया.

उनके अंदाज और परफॉर्मेंस ने हर किसी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. अक्षय कुमार ने जब मंच पर ‘तेरी मिट्टी’ पर परफॉर्म किया, तो दर्शकों की आंखें नम हो गईं. उनके चेहरे पर देश के लिए गर्व और प्यार साफ झलक रहा था. सबसे खास पल तब आया, जब अक्षय ने परफॉर्म करते हुए तिरंगे को अपने सीने से लगाया. ये नजारा देखकर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. उनकी परफॉर्मेंस इतनी दिल छू लेने वाली थी कि हर कोई खड़ा होकर उनकी सराहना करने लगा.

#WATCH | Gandhinagar, Gujarat | Actor Akshay Kumar performed during the 'Mera Desh Pehle: The Untold Story Of PM Narendra Modi' event organised in GIFT City pic.twitter.com/t6ZNwu2Wr5 Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) October 10, 2025

देशभक्ति के रंग में रंगे अक्षय कुमार

अक्षय ने अपने इमोशन और जज्बातों से ये दिखाया कि वे सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी सच्चे देशभक्त हैं. अपनी इस खास परफॉर्मेंस के लिए अक्षय ने ट्रेडिशनल भारतीय लुक अपनाया. उन्होंने सफेद कुर्ता-पायजामा और भगवा पगड़ी पहनी थी. ये लुक न केवल सिंपल था, बल्कि इसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी नजर आई. अक्षय की इस सादगी और शालीनता ने दर्शकों के दिलों में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ा दी. मंच पर उनका कॉन्फिडेंस और एनर्जी देखते ही बन रही थी, जिससे माहौल और भी देशभक्ति से भर गया.

17 सितंबर को था नरेंद्र मोदी का 75वें जन्मदिन

बता दें कि इससे पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में इस म्यूजिकल प्रेजेंटेशन का ग्रैंड इवेंट हुआ था. इस इवेंट में देशभर के कई कलाकारों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के जीवन व देश सेवा की कहानी को म्यूजिक के जरिए दिखाया गया. ‘मेरा देश पहले’ शो का उद्देश्य था देश की प्रेरणादायक कहानियों को आम लोगों तक पहुंचाना और युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाना.

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म

अगर काम की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही निर्देशक प्रियदर्शन की नई फिल्म 'हैवान' में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इससे पहले भी दोनों ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’, ‘ये दिल्लगी’, ‘तू चोर मैं सिपाही’, ‘कीमत’, ‘आरजू’ और ‘टशन’ जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और अब ये दोनों की साथ में 7वीं फिल्म है, जिसको लेकर दोनों के फैंस काफी एक्साइटेड हैं. हाल ही में अक्षय ने खुद इंस्टाग्राम पर इस फिल्म के बारे में जानकारी दी.

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रियदर्शन और सैफ के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा. उन्होंने कहा, “'हैवान' का आखिरी शेड्यूल चल रहा है... ये सफर शानदार रहा. इस किरदार ने मुझे कई तरह से बदला और परखा है. प्रियदर्शन सर, आपके सेट पर रहना हमेशा घर जैसा लगता है”. इसके अलावा अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ और कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ में नजर आने वाले हैं. उनको आखिरी बार ‘हाउसफुल 5’ में देखा गया था.