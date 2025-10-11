Advertisement
trendingNow12956770
Hindi Newsबॉलीवुड

देशभक्ति के रंग में रंगे खिलाड़ी कुमार, ‘तेरी मिट्टी’ गाने पर दी ऐसी दमदार परफॉर्मेंस, देखते ही रह गए लोग, मिनटों में वायरल हुआ VIDEO

Akshay Kumar: हाल ही में अक्षय कुमार ने गुजरात में आयोजित म्यूजिकल शो ‘मेरा देश पहले: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी’ में हिस्सा लिया. जहां उन्होंने अपनी फिल्म ‘केसरी’ का देशभक्ति गाने ‘तेरी मिट्टी’ पर दमदार परफॉर्मेंस देखकर सबका दिल जीत लिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देशभक्ति के रंग में रंगे खिलाड़ी कुमार
देशभक्ति के रंग में रंगे खिलाड़ी कुमार

Akshay Kumar Performance: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार शुक्रवार को गुजरात में आयोजित ग्रैंड म्यूजिकल शो ‘मेरा देश पहले: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी’ में शामिल हुए. ये एक ऐसा इवेंट था, जिसमें देशभक्ति और म्यूजिक का बेहतरीन संगम देखने को मिला. इस मौके पर अक्षय ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘केसरी’ का सबसे फेमस गाना ‘तेरी मिट्टी’ पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया. पूरे इवेंट में अक्षय का अंदाज बेहद इमोशनल और जोश से भरा हुआ नजर आया. 

उनके अंदाज और परफॉर्मेंस ने हर किसी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. अक्षय कुमार ने जब मंच पर ‘तेरी मिट्टी’ पर परफॉर्म किया, तो दर्शकों की आंखें नम हो गईं. उनके चेहरे पर देश के लिए गर्व और प्यार साफ झलक रहा था. सबसे खास पल तब आया, जब अक्षय ने परफॉर्म करते हुए तिरंगे को अपने सीने से लगाया. ये नजारा देखकर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. उनकी परफॉर्मेंस इतनी दिल छू लेने वाली थी कि हर कोई खड़ा होकर उनकी सराहना करने लगा. 

देशभक्ति के रंग में रंगे अक्षय कुमार

अक्षय ने अपने इमोशन और जज्बातों से ये दिखाया कि वे सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी सच्चे देशभक्त हैं. अपनी इस खास परफॉर्मेंस के लिए अक्षय ने ट्रेडिशनल भारतीय लुक अपनाया. उन्होंने सफेद कुर्ता-पायजामा और भगवा पगड़ी पहनी थी. ये लुक न केवल सिंपल था, बल्कि इसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी नजर आई. अक्षय की इस सादगी और शालीनता ने दर्शकों के दिलों में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ा दी. मंच पर उनका कॉन्फिडेंस और एनर्जी देखते ही बन रही थी, जिससे माहौल और भी देशभक्ति से भर गया.

किसी के लिए मंदिर, तो किसी के लिए मकबरा... क्या है ताज महल के पीछे का सच? 21 दिन बाद सब राज खोलेगी ये फिल्म

17 सितंबर को था नरेंद्र मोदी का 75वें जन्मदिन 

बता दें कि इससे पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में इस म्यूजिकल प्रेजेंटेशन का ग्रैंड इवेंट हुआ था. इस इवेंट में देशभर के कई कलाकारों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के जीवन व देश सेवा की कहानी को म्यूजिक के जरिए दिखाया गया. ‘मेरा देश पहले’ शो का उद्देश्य था देश की प्रेरणादायक कहानियों को आम लोगों तक पहुंचाना और युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाना.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 

अगर काम की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही निर्देशक प्रियदर्शन की नई फिल्म 'हैवान' में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इससे पहले भी दोनों ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’, ‘ये दिल्लगी’, ‘तू चोर मैं सिपाही’, ‘कीमत’, ‘आरजू’ और ‘टशन’ जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और अब ये दोनों की साथ में 7वीं फिल्म है, जिसको लेकर दोनों के फैंस काफी एक्साइटेड हैं. हाल ही में अक्षय ने खुद इंस्टाग्राम पर इस फिल्म के बारे में जानकारी दी. 

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में 

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रियदर्शन और सैफ के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा. उन्होंने कहा, “'हैवान' का आखिरी शेड्यूल चल रहा है... ये सफर शानदार रहा. इस किरदार ने मुझे कई तरह से बदला और परखा है. प्रियदर्शन सर, आपके सेट पर रहना हमेशा घर जैसा लगता है”. इसके अलावा अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ और कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू जंगल’ में नजर आने वाले हैं. उनको आखिरी बार ‘हाउसफुल 5’ में देखा गया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Akshay KumarPM Narendra Modi

Trending news

West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
operation sindoor
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
DNA
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
amit shah
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी