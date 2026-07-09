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'जल्दी ठीक हो जा यार'... राजेश शर्मा की खराब तबीयत पर छलका अक्षय कुमार का दर्द, दोस्त के लिए महादेव से मांगी दुआ

Actor Rajesh Sharma : प्रभास की फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान कीड़े के काटने से एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया. ये खबर सुनकर फैंस भी परेशान हो गए हैं. वहीं अक्षय कुमार ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ करते हुए एक इमोशनल पोस्ट कर मैसेज लिखा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 09, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:13 PM IST
'जल्दी ठीक हो जा यार'... राजेश शर्मा की खराब तबीयत पर छलका अक्षय कुमार का दर्द, दोस्त के लिए महादेव से मांगी दुआ

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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