'जल्दी ठीक हो जा यार'... राजेश शर्मा की खराब तबीयत पर छलका अक्षय कुमार का दर्द, दोस्त के लिए महादेव से मांगी दुआ

बॉलीवुड और टीवी के मशहूर कलाकार राजेश शर्मा की तबीयत खराब होने की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस काफी परेशान हो गए. खबरों के अनुसार, प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान राजेश शर्मा के साथ एक हादसा हो गया. हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म के सेट पर उन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. शुरुआत में उन्हें बेचैनी महसूस हुई और बाद में सांस लेने में भी परेशानी होने लगी. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया.
राजेश शर्मा की तबीयत खराब होने की खबर जैसे ही सामने आई, उनके चाहने वालों के बीच चिंता बढ़ गई. सोशल मीडिया पर लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआ करने लगे. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में उनकी हालत को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं, जिससे फैंस और ज्यादा परेशान हो गए. बाद में उनके मैनेजर और असिस्टेंट ने उनकी हेल्थ को लेकर सही अपडेट दी और बताया कि अब उनकी हालत पहले से बेहतर है.
राजेश शर्मा की तबीयत की जानकारी मिलने के बाद एक्टर अक्षय कुमार भी काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दोस्त के लिए एक पोस्ट शेयर किया. अक्षय ने लिखा कि शूटिंग के दौरान कीड़े के काटने के बाद राजेश की हालत के बारे में सुनकर वो काफी परेशान हैं. उन्होंने महादेव से प्रार्थना करते हुए कहा कि राजेश जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएं. अक्षय ने अपने दोस्त के लिए लिखा, 'जल्दी ठीक हो जा यार, अभी साथ बैठकर बहुत हंसना है.'
Very concerned to hear about my dear friend Rajesh’s health condition after an insect bite while shooting. Hope Mahadev blesses him with fast and complete recovery. Jaldi theek ho ja yaar, abhi saath baith ke bhot hansna hai. pic.twitter.com/n8yH6IYxKH
— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 9, 2026
आपको बता दें कि अक्षय कुमार और राजेश शर्मा के बीच काफी अच्छी दोस्ती है. दोनों कलाकार कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं. उन्होंने 'स्पेशल 26', 'लक्ष्मी', 'मिशन रानीगंज' और 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. राजेश शर्मा ने अपने दमदार एक्टिंग से फिल्मों और टीवी दोनों जगह अपनी अलग पहचान बनाई है. अब उनकी तबीयत खराब होने की खबर सुनकर इंडस्ट्री के लोग भी उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.
अक्षय कुमार के पोस्ट के बाद कई फैंस ने भी राजेश शर्मा के लिए दुआएं मांगीं. सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कई मैसेज लिखे. एक फैन ने लिखा कि कीड़े को भी नहीं पता था कि उसने किस दिग्गज कलाकार को नुकसान पहुंचाया है. वहीं कई लोगों ने कहा कि राजेश शर्मा ने फिल्मों और टीवी में कई यादगार किरदार निभाए हैं और उनकी मुस्कान जल्द वापस देखने की इच्छा है.
राजेश शर्मा के असिस्टेंट और मैनेजर ने उनकी सेहत को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि वो अब पहले से काफी बेहतर हैं. उन्होंने कहा कि उनके पैर में अभी इंफेक्शन है और उसका इलाज चल रहा है. साथ ही उन्होंने उन खबरों को गलत बताया, जिनमें कहा जा रहा था कि इंफेक्शन फेफड़ों तक पहुंच गया है. उनके मुताबिक, डॉक्टरों ने कहा है कि राजेश शर्मा अगले कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे.
Date: 08 July 2026
PRESS STATEMENT
AICWA Demands High-Level Investigation into the Sudden Illness of Actor Rajesh Sharma During the Shooting of Prabhas’ Upcoming Film Fauji at Ramoji Film City, Hyderabad
The All Indian Cine Workers Association (AICWA) expresses deep concern… pic.twitter.com/osBW9ro8PM
— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) July 8, 2026
इस पूरे मामले के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी चिंता जाहिर की है. एसोसिएशन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इस घटना की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने फिल्म 'फौजी' के मेकर्स से राजेश शर्मा के इलाज का पूरा खर्च उठाने की अपील की है. साथ ही सेट पर मौजूद मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. अब सभी की नजर राजेश शर्मा की जल्द रिकवरी पर है और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर फिर से काम पर लौटेंगे.