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'हेरा फेरी 3' के राइट्स पर बड़ा दावा, अक्षय कुमार की कंपनी ने दी लीगल एक्शन की चेतावनी

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर 'हेरा फेरी 3' पर अपने राइट्स का दावा किया है. इसके साथ ही बिना सही जानकारी के फिल्म से जुड़े सौदे में शामिल होने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 05, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:41 PM IST
'हेरा फेरी 3' के राइट्स पर बड़ा दावा, अक्षय कुमार की कंपनी ने दी लीगल एक्शन की चेतावनी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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