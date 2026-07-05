'हेरा फेरी 3' के राइट्स पर बड़ा दावा, अक्षय कुमार की कंपनी ने दी लीगल एक्शन की चेतावनी

कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी 3' का नाम पिछले काफी समय से किसी न किसी विवाद के चलते खबरों में बना हुआ है. कभी फिल्म की स्टारकास्ट में बदलाव को लेकर खबरें आईं, कभी परेश रावल के फिल्म छोड़ने और फिर वापसी करने जैसी खबरें आती रहीं. इसके बाद निर्देशक को लेकर भी कई बदलाव देखने को मिले और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रियदर्शन भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए हैं. इन सबके बीच अब एक नया विवाद सामने आया है, जिसने फिल्म को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है. अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस 'केप ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी' ने दावा किया है कि 'हेरा फेरी 3' से जुड़े सभी राइट्स सिर्फ उनके पास हैं.