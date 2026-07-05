'हेरा फेरी 3' के राइट्स पर बड़ा दावा, अक्षय कुमार की कंपनी ने दी लीगल एक्शन की चेतावनी

कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी 3' का नाम पिछले काफी समय से किसी न किसी विवाद के चलते खबरों में बना हुआ है. कभी फिल्म की स्टारकास्ट में बदलाव को लेकर खबरें आईं, कभी परेश रावल के फिल्म छोड़ने और फिर वापसी करने जैसी खबरें आती रहीं. इसके बाद निर्देशक को लेकर भी कई बदलाव देखने को मिले और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रियदर्शन भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए हैं. इन सबके बीच अब एक नया विवाद सामने आया है, जिसने फिल्म को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है. अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस 'केप ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी' ने दावा किया है कि 'हेरा फेरी 3' से जुड़े सभी राइट्स सिर्फ उनके पास हैं.
4 जुलाई, 2026 को कंप्लीट सिनेमा में एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें 'केप ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी' ने खुद को 'हेरा फेरी 3' के डायरेक्शन, डिस्ट्रिब्यूशन, मार्केटिंग और कमर्शियल इस्तेमाल से जुड़े सभी राइट्स का इकलौता और स्पेशल होल्डर बताया है.
अक्षय कुमार प्रोडक्शन हाउस के नोटिस के मुताबिक, कंपनी के पास फिल्म के सभी मीडिया, प्लेटफॉर्म और फ्यूचर में आने वाली तकनीकों तक के लिए वर्ल्डवाइड और परमानेंट राइट्स हैं. इसके बाद, अक्षय कुमार के फैन क्लब ने भी इस पब्लिक नोटिस का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद ये मामला तेजी से वायरल हो गया.
इस नोटिस में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों और संस्थाओं को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है. इसमें डिस्ट्रिब्यूटर, एग्जिबिटर, मल्टीप्लेक्स चेन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, टीवी ब्रॉडकास्टर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, विज्ञापनदाताओं, लाइसेंसधारकों और दूसरे संबंधित पक्षों से कहा गया है कि वो केप ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी के अधिकारों का सम्मान करें. साथ ही ये भी कहा गया है कि कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी तीसरी पार्टी के साथ फिल्म के राइट्स को लेकर किसी भी तरह का समझौता, बातचीत या लेनदेन न करें.
कंपनी ने अपने नोटिस में ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस चेतावनी को नजरअंदाज करती है और बिना अनुमति फिल्म से जुड़े अधिकारों का दावा करने वाले किसी अन्य पार्टी के साथ कोई डील करती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में कहा गया है कि ऐसा करने वाले लोग अपने जोखिम पर ऐसा करेंगे और कंपनी कानून के तहत उपलब्ध सभी अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होगी.
आपको बता दें, 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2000 में हुई थी. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की इस कॉमेडी फिल्म ने लोगों का खूब एंटरटेनमेंट किया और आज भी इसे हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा फिल्मों में गिना जाता है. इसके बाद 2006 में 'फिर हेरा फेरी' रिलीज हुई, जिसे भी ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला.
पिछले कई सालों से फैंस 'हेरा फेरी 3' का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे विवादों और बदलावों की वजह से फिल्म अब भी रूकी हुई है. ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और फिल्म की रिलीज को लेकर क्या नया अपडेट सामने आता है.