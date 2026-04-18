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Hindi Newsबॉलीवुड‘हेरा फेरी 3’ पर अचानक लगा ब्रेक... क्या अब कभी साथ नहीं दिखेंगे राजू-श्याम-बाबूराव? अक्षय कुमार बोले- ‘मुझे झटका लगा...’

‘हेरा फेरी 3’ पर अचानक लगा ब्रेक... क्या अब कभी साथ नहीं दिखेंगे राजू-श्याम-बाबूराव? अक्षय कुमार बोले- ‘मुझे झटका लगा...’

Akshay Kumar: अक्षय कुमार की फिल्म ‘हेरा फेरी 3’ का फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर कोई न कोई नई दिक्कत आकर खड़ी हो जाती है. अब फैंस के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है, जो फैंस का दिल तोड़ सकती है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है और इसकी वजह....

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:06 AM IST
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Akshay Kumar on Hera Pheri 3
Akshay Kumar on Hera Pheri 3

Akshay Kumar on Hera Pheri 3: इन दिनों अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर सुर्खियों में बने और बड़े पर्दे पर छाए अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसने इस फिल्म का वेट कर रहे फैंस का दिल तोड़ दिया. उन्होंने साफ किया कि ‘हेरा फेरी 3’ पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है. फिल्म कई तरह की कानूनी परेशानियों में फंसी हुई है, जिसकी वजह से इसका काम रुक गया है. 

अक्षय ने खुद बताया कि जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें भी बड़ा झटका लगा. फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि एक बार फिर राजू, श्याम और बाबूराव की तिकड़ी साथ नजर आएगी, लेकिन अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है. इस खबर ने फैंस को थोड़ा निराश जरूर किया है. अक्षय ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा, ‘‘हेरा फेरी 3’ अभी फिलहाल तो नहीं बन रही है… मुझे खुद झटका लगा था. कोई बात नहीं, ‘वेलकम’ बना ली. थोड़ा कुछ मंत्र पढ़ना पड़ेगा कि सब ठीक हो जाए’. 

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फिर अटकी ‘हेरा फेरी 3’, वजह बने कानूनी पेंच

उन्होंने आगे कहा, ‘अभी एक साल तो नहीं है. उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि हम तीनों साथ नहीं हैं’. उनके इस बयान से साफ है कि कलाकारों के बीच कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मामला कहीं और अटका हुआ है. अक्षय ने आगे बताया, ‘‘वेलकम टू द जंगल’ में हम तीनों साथ हैं. कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मैं कैमरा पर नहीं बोल सकता. बहुत सारी चीजें, एग्रीमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट को पीछे ले जाती हैं‘. यानी फिल्म के बनने में सबसे बड़ी रुकावट कागजी काम और कानूनी पेच हैं. 

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राइटर भी हुए इस प्रोजेक्ट से बाहर

यही वजह है कि फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हो पा रही है और पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ है. फिल्म से जुड़े लेखक रोहन शंकर ने भी इस बारे में पहले बात की थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने ‘हेरा फेरी 3’ का टीजर लिखा था और आगे भी काम करने वाले थे, लेकिन अब वे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं बात कर रहा था और काम होना था, लेकिन लीगल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया. अगर आगे फिल्म बनती है, तो शायद मैं फिर जुड़ जाऊं’. इससे पता चलता है कि टीम में भी बदलाव हो चुके हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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डायरेक्टर अपने अलग प्रोजेक्ट्स में हुए बिजी

रोहन शंकर ने ये भी बताया कि निर्देशक प्रियदर्शन इस देरी से रुकने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘उन्हें एक फिल्म करनी होती है, फिर दूसरी लिखनी होती है, फिर शूट करनी होती है, तो वो लगातार काम करते रहते हैं. अब इस बीच हेरा फेरी कब होगी और कब सब सुलझेगा, ये कहना मुश्किल है. अगर जल्दी सब ठीक हो गया तो प्रियदर्शन सर इसे करेंगे’. यानी डायरेक्टर अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी चल रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे नहीं पता वहां क्या चल रहा है, लेकिन प्रियदर्शन सर रुकने वाले नहीं हैं’. 

कोर्ट केस से बढ़ी फिल्म की मुश्किलें

उन्होंने कहा, ‘वो हेरा फेरी शुरू होने से पहले 5 फिल्में भी बना सकते हैं’. इससे साफ है कि फिल्म का भविष्य पूरी तरह इन कानूनी मामलों पर टिका हुआ है. जब तक ये मामले सुलझेंगे नहीं, तब तक फिल्म आगे नहीं बढ़ पाएगी और फैंस को इंतजार करना ही पड़ेगा. दरअसल, जब फैंस को लगा था कि अब राजू, श्याम और बाबूराव फिर से स्क्रीन पर लौटने वाले हैं, तभी फिल्म एक नए विवाद में फंस गई. खबरों के मुताबिक साउथ के एक प्रोड्यूसर ने मद्रास हाई कोर्ट में केस किया है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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