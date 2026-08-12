/अक्षय कुमार बने खूंखार विलेन, सैफ अली खान नेत्रहीन; ‘हैवान’ के टीजर में दिखा खौफनाक माहौल, फैंस बोले- ‘ये तो रियल क्लासिक थ्रिलर लग रही है!’

Haiwaan Movie Teaser Review: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'हैवान' का टीजर बुधवार को रिलीज कर दिया गया है. ये दोनों दिग्गज कलाकार करीब 18 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं, इससे पहले इन्हें साल 2008 में फिल्म 'टशन' में साथ देखा गया था. टीजर में मेकर्स ने कहानी का पूरा खुलासा न करते हुए केवल परछाइयों और कुछ झलकियों के जरिए तनावपूर्ण माहौल दिखाने की कोशिश की है. आइए जानते हैं इसका टीजर कैसा है.
आज (12 अगस्त) को 'हैवान' फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसने दर्शकों को सीधे प्रियदर्शन की अंधेरी और खतरनाक दुनिया में खींच लिया. रहस्यमय, बेचैन कर देने वाली साजिशों से भरपूर रोमांचक थ्रिलर बड़े पर्दे पर खलनायकों के एक नए युग के आगमन का संकेत देता है. एक्टर अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर इसका टीजर शेयर किया है.
यह फिल्म साल 2016 में आई साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की सुपरहिट फिल्म 'ओपम' की आधिकारिक हिंदी रीमेक है. कहानी की बात करें तो यह एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें एक साइकोपैथ और उसके शिकार के बीच चूहे-बिल्ली का खेल चलता है. फिल्म में सैफ अली खान एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जो देख नहीं सकता, लेकिन वह एक रिटायर्ड जज के अपार्टमेंट का केयरटेकर और मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट है. फैंस इसे जबरदस्त 'रियल क्लासिक थ्रिलर' बता रहे हैं.
टीजर से मिले सबसे बड़े हिंट के मुताबिक, अक्षय कुमार इस फिल्म में हीरो नहीं, बल्कि विलेन की भूमिका में नजर आ रहे हैं. एक दृश्य में दिखाया गया है कि सैफ अली खान घर के अंदर सुरक्षित घूम रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार हाथ में खंजर लिए शीशे के बाहर बेबस खड़े हैं. दूसरा हिंट यह है कि सैफ का किरदार नेत्रहीन होने के बावजूद अपनी सुनने और महसूस करने की कमाल की क्षमता की वजह से कातिल के लिए साजिश रचने में कामयाब हो जाता है.
इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और मशहूर फिल्ममेकर प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार फिर वापसी कर रही है. फिल्म की कहानी एक नेत्रहीन व्यक्ति और एक खूंखार कातिल के बीच के अनोखे टकराव पर आधारित है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म में समझदारी और सूझबूझ की जीत होती है या फिर अहंकार और बुराई का पलड़ा भारी रहता है. इससे पहले अक्षय और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी. फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.