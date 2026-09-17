एक-एक पाई को तरस रही अक्षय-सैफ की Haiwaan! छठे दिन की कमाई जान उड़ जाएंगे होश; Flop फिल्मों में होने जा रही एंट्री

अक्षय कुमार और सैफ अली खान पूरे 18 साल बाद एक साथ सिनेमाघरों में लौटे हैं, जिसे लेकर लोगों में काफी उम्मीदें थीं. लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद भी दोनों की नई क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘हैवान’ पर्दे पर कोई खास रंग नहीं जमा पाई. हिंदी सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ी है. हालत ये हो गए हैं कि करोड़ों का भारी-भरकम बजट लगाकर तैयार हुई ये फिल्म लाख रुपये भी ठीक से कमा नहीं पा रही है, जबकि 2 करोड़ के बजट में बनी ‘हनुमान अंश’ ने 41 दिन भी करोड़ों की कमाई की.
‘हैवान’ को बॉक्स ऑफिस पर 6 दिन हो चुके हैं और हालत ऐसे बन चुके हैं कि फिल्म एक-एक पाई को तरस रही है. ऑडियंस की बेरुखी की वजह से सिनेमाघरों में सीटें खाली पड़ी हैं और भारी भरकम स्टार पावर होने के बावजूद कमाई का ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है. ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई मलयालम सुपरहिट फिल्म मोहनलाल स्टारर ‘ओप्पम’ (Oppam) की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है. इस फिल्म को भी प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट किया था. फिल्म में मोहनलाल के साथ समुथिरकानी, अनुश्री, विमला रमण और नेडुमुडी वेणु जैसे कलाकार नजर आए थे.
जहां अक्षय-सैफ की फिल्म ‘हैवान’ को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला और कमाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. वहीं, ‘ओप्पम’ को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से शानदार रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म का बजट लगभग 6-7 करोड़ रुपये बताया जाता है, जबकि इसने दुनियाभर में करीब 52-65 करोड़ की कमाई की थी यानी बजट से कई गुना ज्यादा बिजनेस किया था, लेकिन ‘हैवान’ अपने बजट का आधा भी निकाल नहीं पा रही है. अगर इसके कलेक्शन पर नजर डाले तो, सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, छठे दिन ये फिल्म सिर्फ 55 लाख ही कमा पाई.
11 सितंबर को रिलीज हुई ‘हैवान’ ने पहले दिन 3 करोड़ की ओपनिंग की थी, लेकिन इसके बाद कलेक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली. पहले वीकेंड में फिल्म ने 7.35 करोड़ नेट कमाए, जबकि सोमवार से बुधवार तक इसकी कमाई काफी धीमी रही. 6 दिनों में फिल्म का भारत में टोटल नेट कलेक्शन 9.30 करोड़ रहा. वहीं, ग्रॉस कलेक्शन 11.11 करोड़ रहा. विदेशी बाजारों से फिल्म ने 3.25 करोड़ ग्रॉस कमाए, जिसके साथ इसका टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 14.36 करोड़ हो गया है. लगभग 100-115 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 2026 की फ्लॉप फिल्मों में शुमार हो चुकी है.
फिल्म ‘हैवान’ की कहानी एक ऐसे ब्लाइंज इंसान के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी सुनने, महसूस करने और हालात को समझने की क्षमता बेहद तेज होती है. वो एक रिटायर्ड जज और उसके परिवार की देखभाल करता है. कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है, जब बदले की आग में जल रहा एक खतरनाक शख्स जज के परिवार को निशाना बनाता है. इसके बाद नायक खुद को एक खतरनाक साजिश और हत्या के मामले के बीच फंसा पाता है. अपनी समझदारी, हिम्मत और तेज सेंस की मदद से वो सच सामने लाने और बेगुनाह लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है.