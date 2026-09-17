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एक-एक पाई को तरस रही अक्षय-सैफ की Haiwaan! छठे दिन की कमाई जान उड़ जाएंगे होश; Flop फिल्मों में होने जा रही एंट्री

Haiwaan Box Office Collection Day 6: अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल ही नहीं दिखा पा रही. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी करोड़ों में बनी ये फिल्म अब सिर्फ लाख रुपये भी ठीक से कमा नहीं पा रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 17, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:46 AM IST
एक-एक पाई को तरस रही अक्षय-सैफ की Haiwaan! छठे दिन की कमाई जान उड़ जाएंगे होश; Flop फिल्मों में होने जा रही एंट्री
Image Credit: बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर पा रही ‘हैवान’ (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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