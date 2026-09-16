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बजट 115 करोड़, कमाई आधी भी नहीं: सिर्फ 5 दिनों में ‘हैवान’ ने बॉक्स ऑफिस पर टेके घुटने! ऑडियंस को तरस रही अक्षय-सैफ की फिल्म

Haiwaan Box Office Collection Day 5: 18 साल बाद साथ लौटे अक्षय कुमार और सैफ अली खान की थ्रिलर फिल्म ‘हैवान’ बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के लिए तरस रही है. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस सस्पेंस से भरी कहानी को सिनेमाघरों में बेहद ठंडा रिस्पॉन्स मिला है. जानिए 5 दिनों में क्यों थम गई फिल्म की कमाई.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 16, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:26 AM IST
बजट 115 करोड़, कमाई आधी भी नहीं: सिर्फ 5 दिनों में ‘हैवान’ ने बॉक्स ऑफिस पर टेके घुटने! ऑडियंस को तरस रही अक्षय-सैफ की फिल्म
Image Credit: बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद खो रही अक्षय-सैफ की फिल्म (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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