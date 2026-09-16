/बजट 115 करोड़, कमाई आधी भी नहीं: सिर्फ 5 दिनों में ‘हैवान’ ने बॉक्स ऑफिस पर टेके घुटने! ऑडियंस को तरस रही अक्षय-सैफ की फिल्म

बड़े पर्दे पर जब भी दो बड़े सुपरस्टार्स साथ नजर आते हैं, तो लोगों को किसी बड़े धमाके की उम्मीद होती है. डायरेक्टर प्रियदर्शन की नई क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘हैवान’ से भी फैंस को कुछ ऐसी ही उम्मीदें थीं. इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान पूरे 18 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए. इससे पहले दोनों साल 2008 में आई फिल्म ‘टशन’ में नजर आए थे. ये फिल्म असल में साल 2016 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म ‘ओप्पम’ का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है. फिल्म में बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर के साथ मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल का भी कैमियो भी है. इसके अलावा ये दिवंगत दिग्गज एक्टर असरानी की आखिरी फिल्म भी है.
फिल्म की कहानी एक अंधे शख्स श्याम राणे के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुंबई की एक बड़ी रिहायशी सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम संभालता है. आंखों से न देख पाने के बावजूद उसके सुनने, सूंघने और चीजों को भांपने की ताकत गजब की है. श्याम अपनी बहन की शादी और परिवार की मदद के लिए दिन-रात मेहनत करता है. सोसाइटी में रहने वाले रिटायर्ड चीफ जस्टिस प्रधान के साथ उसका अच्छे संबंध होते हैं. कहानी में असल मोड़ तब आता है जब एक पुराने केस के बदले की आग में जल रहा परशुराम गोखले जेल से छूटता है. जस्टिस प्रधान की हत्या हो जाती है और शक की सुई श्याम पर घूम जाती है. इसके बाद श्याम को खुद को बेगुनाह साबित करने और एक मासूम बच्ची को कातिल से बचाने की राह पर निकल पड़ता है.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘हैवान’ को सिनेमाघरों में 11 सितंबर 2026 को रिलीज किया गया था. रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म को क्रिटिक्स और पब्लिक दोनों से मिला-जुला और ठंडा रिस्पॉन्स मिला. ओपनिंग डे पर फिल्म ने किसी तरह सिर्फ 3 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो इतने बड़े स्टार्स के हिसाब से बहुत कम मानी जा रही थी. दूसरे दिन कमाई गिरकर 2.50 करोड़ रुपये पर आ गई. इसके बाद फिल्म के कलेक्शन में लगातार भारी गिरावट देखने को मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 1.18 करोड़ जुटाए, जबकि चौथे और पांचवें दिन ये आंकड़ा गिरकर महज 70-70 लाख रुपये रह गया. थिएटरों में दर्शकों की भारी कमी साफ नजर आने लगी है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती 5 दिनों में केवल 8.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. अगर भारत में इसके ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो ये आंकड़ा करीब 10.46 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाया है. फिल्म की कमजोर रफ्तार को देखकर ये साफ लग रहा है कि वर्किंग डेज में दर्शक इसे पूरी तरह नकार चुके हैं. इतने बड़े बजट और भारी-भरकम स्टारकास्ट के बावजूद फिल्म का इस तरह लड़खड़ाना मेकर्स के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. मल्टीप्लेक्स से लेकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स तक में शो खाली जा रहे हैं, जिससे थिएटर्स वाले भी अब शो घटाने पर विचार कर रहे हैं.
घरेलू बाजार के अलावा विदेशी बॉक्स ऑफिस यानी ओवरसीज मार्केट में भी ‘हैवान’ कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने ओवरसीज से अब तक कुल 3.15 करोड़ रुपये का ग्रॉस बिजनेस किया है. इसे मिलाकर फिल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन महज 13.61 करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाया है. विदेशी दर्शकों के बीच भी अक्षय और सैफ की जोड़ी का वह पुराना चार्म काम नहीं कर सका. शुरुआती वीकेंड के बाद से ही ओवरसीज के प्रमुख सेंटर्स पर फिल्म के टिकटों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई. मेकर्स को उम्मीद थी कि इंटरनेशनल मार्केट से कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी.
इन सभी आंकड़ों और लगातार गिरते कलेक्शन को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने की कगार पर पहुंच चुकी है. पांच दिनों में जिस तरह फिल्म की कमाई लाखों में सिमट गई है, उससे इसके दोबारा उठने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही. इतने सालों बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान का रीयूनियन भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रहा. रीमेक होने की वजह से कहानी में ताजगी की कमी और कमजोर वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म को भारी नुकसान पहुंचाया है. आने वाले दिनों में नई रिलीज के सामने 'हैवान' का टिक पाना अब नामुमकिन सा लग रहा है.