/बजट 115 करोड़, कमाई आधी भी नहीं: सिर्फ 5 दिनों में ‘हैवान’ ने बॉक्स ऑफिस पर टेके घुटने! ऑडियंस को तरस रही अक्षय-सैफ की फिल्म

फिल्म की कहानी एक अंधे शख्स श्याम राणे के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुंबई की एक बड़ी रिहायशी सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम संभालता है. आंखों से न देख पाने के बावजूद उसके सुनने, सूंघने और चीजों को भांपने की ताकत गजब की है. श्याम अपनी बहन की शादी और परिवार की मदद के लिए दिन-रात मेहनत करता है. सोसाइटी में रहने वाले रिटायर्ड चीफ जस्टिस प्रधान के साथ उसका अच्छे संबंध होते हैं. कहानी में असल मोड़ तब आता है जब एक पुराने केस के बदले की आग में जल रहा परशुराम गोखले जेल से छूटता है. जस्टिस प्रधान की हत्या हो जाती है और शक की सुई श्याम पर घूम जाती है. इसके बाद श्याम को खुद को बेगुनाह साबित करने और एक मासूम बच्ची को कातिल से बचाने की राह पर निकल पड़ता है.