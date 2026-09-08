18 साल बाद अक्षय कुमार-सैफ अली खान की वापसी, 'हैवान' को मिला UA 16+ सर्टिफिकेट; खतरनाक एक्शन-सस्पेंस के साथ इतना लंबा है रनटाइम

Akshay Kumar Haiwaan Movie: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर एक साथ वापसी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. वे निर्देशक प्रियदर्शन की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे. फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह फिल्म दोनों एक्टरों को बेहद अलग और विपरीत किरदारों में पेश करेगी. जहां सैफ अली खान एक ब्लाइंड व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक खतरनाक साजिश में फंस जाता है, वहीं अक्षय कुमार एक क्रूर विलेन के रूप में दिखाई देंगे. इस फिल्म को एक डार्क एक्शन-क्राइम थ्रिलर के रूप में पेश किया जा रहा है.
अक्षय के फैंस के लिए ये फिल्म काफी खास है, क्योंकि इसमें वो विलेन के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने भी सिनेमाघरों में 11 सितंबर को रिलीज के लिए हरी झंडी दे दी है.
फिल्म 'हैवान' ने अपनी सेंसर प्रक्रिया पूरी कर ली है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा इसे UA 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है, जिस पर 8 सितंबर 2026 की तारीख दर्ज है. फिल्म की प्रमाणित लंबाई 164.7 मिनट है, जिसका मतलब है कि इसका रनटाइम लगभग 2 घंटे और 45 मिनट का होगा.
यह सेंसर सर्टिफिकेशन फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज से ठीक पहले आया है, जो इसके क्राइम-थ्रिलर बैकग्राउंड, शानदार एक्शन दृश्यों और गंभीर कहानी को दर्शाता है. 'हैवान' के जरिए निर्देशक प्रियदर्शन उन कॉमेडी फिल्मों से दूरी बना रहे हैं, जिनके लिए वे पिछले कुछ वर्षों में जाने जाते रहे हैं. खुद फिल्ममेकर ने भी यह संकेत दिया है कि यह प्रोजेक्ट उनके करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत है.
फिल्म की कहानी 'श्याम' (सैफ अली खान) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ब्लाइंड केयरटेकर है. उसकी जिंदगी तब एक खतरनाक मोड़ लेती है, जब उसे सेवानिवृत्त जज प्रधान की हत्या के झूठे मामले में फंसा दिया जाता है. पुलिस से घिरे होने के कारण श्याम को भागने पर मजबूर होना पड़ता है और साथ ही वह इस हत्या के पीछे की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है. उसकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं, जब वह जज प्रधान की गुप्त बेटी 'नंदनी' को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी लेता है. हालांकि, केवल श्याम ही नंदनी को नहीं ढूंढ रहा है. 'परशुराम' (अक्षय कुमार) एक हिंसक और प्रतिशोधी कातिल है, जो किसी भी कीमत पर नंदनी को पकड़ना चाहता है.
जैसे-जैसे श्याम नंदनी को बचाने और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए समय के खिलाफ जंग लड़ता है, उसे नंदनी के बारे में एक चौंकाने वाले राज का पता चलता है. यह रहस्य साजिश को लेकर श्याम की समझ को पूरी तरह बदल देता है और फिल्म के बड़े सस्पेंस की नींव रखता है.
11 सितंबर को रिलीज हो रही 'हैवान' की एडवांस बुकिंग चुनिंदा सिनेमाघरों में शुरू हो चुकी है, हालांकि दुनियाभर में बुकिंग अभी शुरू होना बाकी है. सैकनिल्क (Sacnilk) की रिपोर्ट के अनुसार, पीवीआर (PVR), आईनॉक्स (INOX) और सिनेपोलिस (Cinepolis) जैसी बड़ी राष्ट्रीय सिनेमा चेन 9 सितंबर तक अपनी एडवांस बुकिंग शुरू कर सकती हैं. 18 साल बाद अक्षय और सैफ का यह पुनर्मिलन इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है. रोमांच को बढ़ाते हुए, अक्षय एक खतरनाक साइको विलेन के रूप में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे. प्रियदर्शन ने खुलासा किया कि अक्षय शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस नकारात्मक किरदार को निभाने की इच्छा जताने के बाद वे आखिर में फिल्म से जुड़े.