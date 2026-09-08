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18 साल बाद अक्षय कुमार-सैफ अली खान की वापसी, 'हैवान' को मिला UA 16+ सर्टिफिकेट; खतरनाक एक्शन-सस्पेंस के साथ इतना लंबा है रनटाइम

Akshay Kumar Haiwaan Movie: अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद प्रियदर्शन की डार्क एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'हैवान' में एक साथ आ रहे हैं. फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है. आइए जानते हैं फिल्म को कौन-सा सर्टिफिकेट मिला और इसका रनटाइम कितना है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 08, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:50 PM IST
18 साल बाद अक्षय कुमार-सैफ अली खान की वापसी, 'हैवान' को मिला UA 16+ सर्टिफिकेट; खतरनाक एक्शन-सस्पेंस के साथ इतना लंबा है रनटाइम
Image Credit: सेंसर बोर्ड से पास हुई अक्षय कुमार की हैवान

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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