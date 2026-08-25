/Haiwaan Trailer OUT: रोंगटे खड़े कर देगा ‘हैवान’ के 2 मिनट 34 सेकंड का ट्रेलर, पहले नहीं देखा होगा अक्षय कुमार का ऐसा खौफनाक किरदार

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की नई फिल्म 'हैवान' का ट्रेलर सामने आ चुका है और इसने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. लंबे समय बाद ये दोनों बड़े सितारे एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जिससे फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. 2 मिनट 34 सेकंड इस ट्रेलर में डर, सस्पेंस और दिमाग घुमा देने वाला थ्रिल साफ देखने को मिलता है. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी लोगों को हर पल बांधे रखने का पूरा दम रखती है. ट्रेलर के कुछ सीन तो ऐसे हैं, जो रोंगटे खड़े कर दें.
ये फिल्म 2016 में आई सुपरहिट मलयालम फिल्म 'ओप्पम' की ऑफिशियल हिंदी रीमेक बताई जा रही है. हालांकि, फिल्म की टीम की ओर से इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है. इसे केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स ने मिलकर बनाया है. फिल्म की तैयारी मई 2025 में शुरू हो गई थी और जुलाई में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी. कहानी अच्छाई और बुराई के बीच सीधी जंग नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत की अनोखी लड़ाई है. फिल्म में जबरदस्त चेज सीक्वेंस, डीप सस्पेंस और कई हैरान कर देने वाले ट्विस्ट मिलेंगे.
Kal kahaani meri hogi.
Lekin darr… tumhara.#Haiwaan — Trailer Out Tomorrow pic.twitter.com/2W9cloDDVJ
— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 24, 2026
सालों बाद प्रियदर्शन की थ्रिलर फिल्म में ऐसी कास्टिंग देखना हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके किरदारों के बीच टकराव है. सैफ एक ऐसे शख्स का रोल निभा रहे हैं, जो देख नहीं सकता, लेकिन अपनी सूझबूझ से एक खूंखार मुजरिम का डटकर सामना करता है. वहीं, दूसरी तरफ अक्षय एक बेहद खतरनाक साइको किलर के रोल में दिखाई देंगे. डायरेक्टर का कहना है कि ये अक्षय के करियर का अब तक का सबसे डार्क और डरावना रोल साबित होगा. दोनों 17 साल बाद एक साथ काम करने जा रहे हैं.
ऐसे में करीब 17 साल बाद बड़े पर्दे पर अक्षय और सैफ की ये भिड़ंत देखने लायक होगी. इस फिल्म की कास्टिंग का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. अप्रैल 2025 में सबसे पहले सैफ अली खान के जुड़ने की खबर आई थी. विलेन के रोल के लिए पहले बॉबी देओल के बात चल रही थी, लेकिन बात नहीं बन नहीं पाई. इसके बाद इस रोल के लिए अक्षय कुमार को फाइनल किया गया. अगस्त 2025 तक असरानी, श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी टीम का हिस्सा बन गए. इस रोल में अक्षय की एंट्री ने फिल्म को लेकर माहौल पूरी तरह बदल दिया.
फिल्म में सपोर्टिंग स्टारकास्ट भी काफी तगड़ी रखी गई है. इसमें बोमन ईरानी, शारिब हाशमी, राजपाल यादव और राजेश शर्मा जैसे मंझे हुए कलाकार अपनी एक्टिंग का दम दिखाएंगे. दिसंबर 2025 में जिशु सेनगुप्ता के नाम पर भी मुहर लग गई थी. सबसे खास बात ये है कि ओरिजिनल मलयालम फिल्म में लीड रोल निभाने वाले सुपरस्टार मोहनलाल भी इसमें एक खास कैमियो करते दिखाई देंगे. इतने बेहतरीन कलाकारों का एक साथ आना फिल्म को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है.
ट्रेलर के बाद अब दर्शकों को बस फिल्म के सिनेमाघरों में आने का इंतजार है. ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अगले महीने 18 सितंबर 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. हर तरफ फिल्म की कहानी और अक्षय-सैफ के लुक्स की चर्चा हो रही है. मेकर्स को पूरा भरोसा है कि प्रियदर्शन की ये नई पेशकश टिकट खिड़की पर जबरदस्त कमाई करेगी. अगर आप थ्रिलर और सस्पेंस फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक पैसा वसूल एक्सपीरियंस साबित हो सकती है.