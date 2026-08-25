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Haiwaan Trailer OUT: रोंगटे खड़े कर देगा ‘हैवान’ के 2 मिनट 34 सेकंड का ट्रेलर, पहले नहीं देखा होगा अक्षय कुमार का ऐसा खौफनाक किरदार

Haiwaan Trailer OUT: अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर ‘हैवान’ का ट्रेलर रिलीज होते ही पूरे इंटरनेट पर छा गया. ट्रेलर में सस्पेंस, डर और जबरदस्त थ्रिल का माहौल साफ देखने को मिलता है. अक्षय कुमार का खतरनाक अंदाज और सैफ अली खान का दमदार किरदार कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 25, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:04 PM IST
Haiwaan Trailer OUT: रोंगटे खड़े कर देगा ‘हैवान’ के 2 मिनट 34 सेकंड का ट्रेलर, पहले नहीं देखा होगा अक्षय कुमार का ऐसा खौफनाक किरदार
Image Credit: ‘हैवान’ का ट्रेलर जारी (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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