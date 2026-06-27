Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /18 साल बाद खिलाड़ी-अनाड़ी का कमबैक, सैफ-अक्षय की हैवान की रिलीज डेट से उठा पर्दा; इस दिन आएगी फिल्म

18 साल बाद 'खिलाड़ी-अनाड़ी' का कमबैक, सैफ-अक्षय की 'हैवान' की रिलीज डेट से उठा पर्दा; इस दिन आएगी फिल्म

Haiwaan Release Date Out: बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी पूरे 18 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है. डायरेक्टर प्रियदर्शन की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 27, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:37 PM IST
18 साल बाद 'खिलाड़ी-अनाड़ी' का कमबैक, सैफ-अक्षय की 'हैवान' की रिलीज डेट से उठा पर्दा; इस दिन आएगी फिल्म
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावन महीने में लग रहे 2 ग्रहण, दोनों दिन बहुत खास, कैसे मनेगा रक्षाबंधन?
grahan 202638 min ago
2
vellore golden temple38 min ago
3
Nainital latest news42 min ago
4
T20 records51 min ago
5
Telangana NEWS57 min ago