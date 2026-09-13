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क्या मेकर्स के लिए घाटे का सौदा रही Haiwaan? दूसरे दिन हुआ बुरा हाल; जबकि Hanuman Ansh ने 38वें दिन कमाए 18 करोड़

Haiwaan Collection Day 2: हाल ही में अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन कमाई के मामले में फिल्म बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर ‘हनुमान अंश’ ने अपनी रिलीज के 38वें दिन भी 18 करोड़ की कमाई कर ली.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 13, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:38 AM IST
क्या मेकर्स के लिए घाटे का सौदा रही Haiwaan? दूसरे दिन हुआ बुरा हाल; जबकि Hanuman Ansh ने 38वें दिन कमाए 18 करोड़
Image Credit: दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं कमा पाई अक्षय-सैफ की फिल्म (AI

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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