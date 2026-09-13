क्या मेकर्स के लिए घाटे का सौदा रही Haiwaan? दूसरे दिन हुआ बुरा हाल; जबकि Hanuman Ansh ने 38वें दिन कमाए 18 करोड़

लंबे इंतजार के बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है. खास बात ये है कि फिल्म में अक्षय और सैफ 18 साल बाद एक साथ बड़े पर्द पर नजर आ रहे हैं. फिल्म में सैफ एक ब्लाइंड मैन का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अक्षय एक खूंखास सीरियल किलर के किरदार में नजर आ रहे हैं. हालांकि, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिला-जुला रिएक्शन मिला, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई से भी लगाया जा सकता है.
फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन दूसरे दिन ये आंकड़ा और नीचे चला गया. वहीं, इस फिल्म से 38 दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई विशाल चतुर्वेदी की ‘हनुमान अंश’ धमाकेदार कमा कर रही है, जिसके अपनी रिलीज के 38वें दिन भी हालिया रिलीज फिल्म ‘हैवान’ को भी पीछे छोड़ दिया. दोनों फिल्मों की कहानी एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. दोनों का जोनर भी बिल्कुल अलग है. जहां एक फिल्म भक्ति और आस्था के सफर पर ले जाती है, तो दूसरी सस्पेंस-थ्रिलर से भरपूर है.
सैकनिल्क के शुरुआती ट्रेड आंकड़ों के मुताबिक, ‘हैवान’ ने रिलीज के दूसरे दिन तक भारत में 5.50 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ की ओपनिंग हासिल की थी, जबकि दूसरे दिन इसकी कमाई घटकर 2.50 करोड़ रह गई. इसके बावजूद फिल्म ने दो दिनों में दर्शकों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 6.60 करोड़ पहुंच चुका है. वहीं, विदेशी बाजारों से फिल्म ने 2 करोड़ की कमाई की है, जिसके साथ इसका टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 8.60 करोड़ हो गया है.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘हैवान’ को दूसरे दिन कमाई में गिरावट का सामना करना पड़ा. पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन लगभग 50 लाख कम कमाई दर्ज की गई. हालांकि, फिल्म का कुल दो दिन का नेट कलेक्शन 5.50 करोड़ तक पहुंचना इसके लिए पॉजिटिव हिंट माना जा सकता है. घरेलू और विदेशी बाजारों को मिलाकर फिल्म ने 8.60 करोड़ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कारोबार किया है. अब फिल्म की आगे की कमाई काफी हद तक वीकेंड और दर्शकों के रिएक्शन पर निर्भर करेगी.
दूसरी ओर, ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अब तक भारत में 192.13 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि इसका भारत ग्रॉस कलेक्शन 227 करोड़ तक पहुंच चुका है. विदेशों में भी फिल्म ने 9.50 करोड़ का ग्रॉस कारोबार किया है. इसी के साथ फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 236.50 करोड़ हो गया है. इतने बड़े आंकड़े यह साबित करते हैं कि फिल्म को लोगों का शानदार सपोर्ट मिल रहा है और ये साल की हिट फिल्मों में अपनी जगह बना चुकी है.
अगर Haiwaan और Hanuman Ansh का कंपैरिजन करें तो बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों की कमाई में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. जहां ‘हैवान’ ने दो दिनों में 5.50 करोड़ नेट और 8.60 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाया है, वहीं ‘हनुमान अंश’ का भारत नेट कलेक्शन ही 192.13 करोड़ तक पहुंच चुका है. वर्ल्डवाइड लेवल पर भी ‘हनुमान अंश’ ने 236.50 करोड़ का आंकड़ा हासिल किया है, जो ‘हैवान’ की कुल कमाई से कई गुना ज्यादा है. हैरान करने वाली बात ये ह कि ‘हैवान’ अभी दो दिन पहले ही रिलीज हई है, लेकिन ‘हनुमान अंश’ न 38वें दिन भी 18 करोड़ की कमाई की.