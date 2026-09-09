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अक्षय कुमार की 'समुक' में जुड़ा एक और दमदार नाम, 'मुक्काबाज' स्टार विनीत कुमार सिंह की हुई एंट्री; 2027 में होगी रिलीज

Akshay Kumar Samuk: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग साइंस-फिक्शन फिल्म 'समुक' में विनीत कुमार सिंह की एंट्री हो गई है. कनिष्क वर्मा के निर्देशन में इस फिल्म को बनाया जा रहा है. आइए जानते हैं फिल्म की कास्ट, कहानी और रिलीज से जुड़ी जानकारी के बारे में-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 09, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:32 PM IST
अक्षय कुमार की 'समुक' में जुड़ा एक और दमदार नाम, 'मुक्काबाज' स्टार विनीत कुमार सिंह की हुई एंट्री; 2027 में होगी रिलीज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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