अक्षय कुमार की 'समुक' में जुड़ा एक और दमदार नाम, 'मुक्काबाज' स्टार विनीत कुमार सिंह की हुई एंट्री; 2027 में होगी रिलीज

Akshay Kumar Samuk: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह की आने वाली साइंस-फिक्शन एलियन सर्वाइवल-एक्शन थ्रिलर फिल्म 'समुक' को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं. फिल्म की स्टारकास्ट में अब एक और दमदार एक्टर का नाम जुड़ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'मुक्काबाज' और 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी चर्चित फिल्मों से अपनी खास पहचान बनाने वाले एक्टर विनीत कुमार सिंह भी इस महत्वाकांक्षी फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं.
फिल्म से जुड़े सूत्रों ने वैरायटी इंडिया को जानकारी दी कि विनीत कुमार सिंह निर्देशक कनिष्क वर्मा की इस फिल्म में एक बेहद अहम भूमिका निभाएंगे. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक उनके किरदार और फिल्म की कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है. बताया जा रहा है कि विनीत की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और किरदार में पूरी तरह उतर जाने की क्षमता को देखते हुए उन्हें इस खास रोल के लिए चुना गया है.
एक सूत्र के मुताबिक, विनीत के अभिनय में एक खास तरह की रॉनेस और फिजिकलिटी है. निर्देशक को लगा कि इस किरदार के लिए वह बिल्कुल सटीक रहेंगे. फिल्म में उनकी मौजूदगी कहानी को एक अलग ऊर्जा देगी. मेकर्स को एक ऐसे अभिनेता की जरूरत थी, जो बिना जरूरत से ज्यादा किए किरदार में जरूरी गंभीरता और तीव्रता ला सके.
सूत्र ने आगे बताया कि 'समुक' की कास्टिंग एक स्पष्ट क्रिएटिव सोच के साथ की जा रही है. मेकर्स सिर्फ पारंपरिक विकल्पों पर निर्भर न रहकर ऐसे कलाकारों को साथ लाना चाहते हैं, जो कहानी में विश्वसनीयता जोड़ सकें. विनीत अपने किरदारों के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से खुद को ढालने के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म में वह अक्षय कुमार के साथ एक बड़े मिशन का हिस्सा होंगे और दोनों के बीच एक मजबूत ऑन-स्क्रीन बॉन्ड देखने को मिलेगा.
विनीत कुमार सिंह ने अपने करियर में कई छाप छोड़ने वाली भूमिकाएं निभाई हैं. अनुराग कश्यप की फिल्म 'मुक्काबाज' में उनके प्रदर्शन की जबरदस्त सराहना हुई थी. इसके अलावा 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में दानिश खान का उनका किरदार भी उनके करियर की चर्चित भूमिकाओं में शामिल रहा है. वह 'गोल्ड', 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल', 'सांड की आंख', 'जाट' और 'छावा' जैसी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का हुनर दिखा चुके हैं.
विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन हाउस सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही 'समुक' को आशीन ए. शाह को-प्रोड्यूस कर रहे हैं. कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही यह फिल्म अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह की 13 साल बाद वापसी को भी चिह्नित करती है. बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट पिछले दो साल से ज्यादा समय से डेवलपमेंट में था और फिलहाल लंदन में इसकी शूटिंग चल रही है.
बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही 'समुक' में साइंस-फिक्शन के साथ एक्शन, सर्वाइवल और हॉरर का अनूठा मेल देखने को मिलेगा. इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक अलग तरह की जॉनर फिल्म के तौर पर पेश किया जा रहा है. फिल्म के 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है. फिलहाल मेकर्स कहानी और किरदारों के सस्पेंस को बनाए रखना चाहते हैं.